نظام التشفير لحماية البطاقات الذهبية لـ”بريد الجزائر”!

مع تعميم الألياف البصرية عبر الوطن بحلول سنة 2027

تستعد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتوسيع استعمالات البطاقة النقدية “الذهبية” التابعة لمؤسسة “بريد الجزائر”، لتشمل خدمات الدفع عبر الهاتف النقال، والتسوق الإلكتروني، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال رقميا، إضافة إلى تطوير فئات جديدة من البطاقات مثل بطاقة “Premium”وبطاقة الطلبة وبطاقات قابلة للتخصيص لكل فئة مع اعتماد تقنيات التشفير لتأمينها أكثر، ويأتي هذا التوجه في إطار برنامج وطني يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتعميم الدفع الإلكتروني بدلا من المعاملات النقدية.

وحسب رد مكتوب لوزير القطاع، على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد الرحمان صالحي، أوضح أن الوزارة سطّرت برنامجا قطاعيا لمواكبة التحولات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني والمعاملات الرقمية، يشمل تحديث وتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني، وإطلاق برامج تحفيزية لتعميم استخدام الوسائل الرقمية، كما يتضمن البرنامج رقمنة الخدمات المالية لمؤسسة بريد الجزائر لتشمل كافة العمليات، وتعزيز خدمات تطبيق “بريدي موب” لتسهيل الوصول إلى الرصيد، ودفع الفواتير، والتحويلات، والتسوق الإلكتروني.

وأشار في رده إلى أن الجهود متواصلة أيضا لدعم الشمول المالي من خلال إصدار بطاقات جديدة تستهدف فئات متعددة، مع تبسيط شروط الحصول عليها وتحسين تجربة المستخدم، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني عبر اعتماد أنظمة ذكية لرصد العمليات المشبوهة وحماية بيانات المواطنين.

وبخصوص تعميم شبكة الألياف البصرية عبر ولايات الوطن، أوضح الوزير في رد مكتوب آخر على سؤال النائب عبد الرحمان صالحي، أن مشروع تعميم الألياف البصرية يسير بوتيرة متسارعة من خلال مخططات عمل سنوية تنفذها مؤسسة “اتصالات الجزائر”، وستسمح باستكمال تغطية كافة التراب الوطني بهذه التكنولوجيا في آفاق سنة 2027.

وأضاف الوزير أن تنفيذ هذه المخططات رافقته حملات جوارية مكثفة، مكنت من بلوغ 2.6 مليون أسرة موصولة بتقنية الألياف البصرية على المستوى الوطني، بعد ما لم يكن هذا العدد يتجاوز 53 ألف أسرة مطلع سنة 2020، ما يعكس التقدم الكبير المسجل في مجال تعميم استعمال الإنترنت عالي التدفق في الجزائر.