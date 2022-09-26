نفاد تذاكر مباراة الجزائر ونيجيريا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة مساء الإثنين، عن نفاد تذاكر المباراة الودّية للمنتخب الوطني الجزائري ونظيره النيجيري.

وكانت وزارة عبد الرزاق سبقاق قد طرحت التذاكر للبيع سهرة الأحد، قبل أن تنفد في لمح البرق!

الشروع في بيع التذاكر

شرعت وزارة الشباب والرياضة سهرة الأحد، في بيع تذاكر المباراة الودّية بين المنتخب الوطني الجزائري ومُنافسه النيجيري.

وأطلقت وزارة عبد الرزاق سبقاق منصّة إلكترونية بِهذا الصدد، حيث تُباع التذكرة بِسعر يبتدئ من 700 دج.

ولم تُقدّم وزارة الشباب والرياضة تفاصيل وافية عن العملية، مثلما كان الشأن في مواجهة “الخضر” وغينيا كوناكري. حيث بيعت التذاكر انطلاقا من 500 دج وانتهاءً بـ 2000 دج، وفقا لِوضعية المُتفرّج في المدرجات.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المباراة التحضيرية، سهرة الثلاثاء المقبل.

وللجمهور الجزائري الذي يرغب في حضور هذه المباراة، عليه اقتناء التذكرة، عبر الرابط الإلكتروني المُدرج أدناه، والتابع لِوزارة الشباب والرياضة: https://tadkirati.mjs.gov.dz/