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الجزائر

نقابات في الوظيف العمومي تقرر الإضراب يومي 26 و27 أفريل

نشيدة قوادري
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نقابات في الوظيف العمومي تقرر الإضراب يومي 26 و27 أفريل
أرشيف

قررت نقابات قطاع الوظيف العمومي، الدخول في إضراب يومي 26 و27 أفريل الجاري، احتجاجا على تدني القدرة الشرائية، مجددة المطالبة بفتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات، مع إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية.

وأعلنت نقابات مستقلة للوظيف العمومي ممثلة لقطاعات التربية والصحة العمومية والضرائب وقطاع الشؤون الدينية، في بيان صدر عنها الأحد، بأنه بعد نقاشات، تم الاتفاق على التوقف عن العمل يومي 26 و27 أفريل الجاري، للفت انتباه السلطات العمومية حول المطالب المرفوعة، فيما استعجلت مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية ورفعها إلى حدود 100 دينار، إلى جانب مراجعة المنح والعلاوات، وتحيين منح المناطق بناء على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي.

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