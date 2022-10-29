نقترح إطلاق اسم “فريق جبهة التحرير الوطني” على ملعب براقي

لاعب فريق الأفلان محمد معوش لـ"الشروق":

جدد لاعب فريق جبهة التحرير الوطني محمد معوش طلبه بتسمية الملعب الجديد لمدينة براقي باسم “فريق جبهة التحرير الوطني”.

وقال محمد معوش في تصريح خص به الشروق أمس: “منذ مدة اقترحت على المسؤولين تسمية الملعب الجديد لبراقي الذي سيفتح أبوابه في الأيام القادمة باسم فريق جبهة التحرير الوطني”، وأضاف: “هذا الفريق الأسطوري كان منذ تأسيسه في 13 أفريل سنة 1958 سفيرا للقضية الجزائرية عالميا، حيث ترك اللاعبون يومها أنديتهم والتحقوا بتونس لتدعيم القضية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي”.

وكان محمد معوش قد أكد في حصة “سبور ويكاند” التي يقدمها الزميل سعيد فلاق على “كنال ألجيري” التي بثت الأسبوع الماضي، قد أكد أنه “تمت استشارته من طرف السلطات بخصوص تسمية الملاعب الجديدة وبالنسبة لملعب براقي، اقترح اسم “ملعب فريق جبهة التحرير الوطني”، وأضاف معوش قائلا: “لا أظن أن هناك من يعترض على فكرة إطلاق اسم هذا الفريق الأسطوري على الملعب الجديد الذي يعد تحفة حقيقية، وسيحتضن بعد شهرين بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي ستلعب بالجزائر”.

واعتبر معوش أن هذا النداء سيجد آذانا صاغية من المسؤولين: “أظن أن هذا الاقتراح سيجد من دون شك آذانا صاغية من المسؤولين وسيتم إن شاء الله إطلاق اسم فريق جبهة التحرير الوطني على ملعب براقي”.

محدث الشروق أكد أنه لم يقترح إطلاق اسم لاعب آخر من فريق جبهة التحرير الوطني على ملاعب أخرى وخاصة ملعب تيزي وزو الجديد: “ردا على سؤالكم حول ما إن كنت قد اقترحت إطلاق اسم لاعب من جبهة التحرير على ملعب تيزي وزو، أقول لكم لا… لم أقترح سوى اسم فريق جبهة التحرير الوطني على ملعب براقي… أما ملعب تيزي وزو فهو خارج الجزائر وهناك شخصيات تستحق أن يطلق اسمها على الملعب الجديد لتيزي وزو”.

وأشار محدث الشروق أن السلطات تقف دائما مع فريق جبهة التحرير الوطني وتساعده بدليل أننا حاضرون في كل المناسبات، ونحظى باحترام كبير من كل المسؤولين ومتواجدون في مقرنا الواقع بحديقة تونس بالجزائر العاصمة.

كما أكد محمد معوش على أن فريق جبهة التحرير يلقى دائما الاعتراف من طرف المسؤولين بدليل اطلاق اسم اللاعب المجاهد الراحل عبد الكريم كروم اللاعب السابق لجبهة التحرير الوطني على المركب الأولمبي بمدينة سيق وهذا دليل على الاحترام والتقدير الذي يكنه الجزائريون لهذا الفريق الأسطوري.