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نقل مناورات الأسد الإفريقي من المغرب.. قائد أفريكوم يوضح

الشروق أونلاين
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نقل مناورات الأسد الإفريقي من المغرب.. قائد أفريكوم يوضح
أرشيف
قائد أفريكوم الجنرال ستيفن تاونسند

أكد القائد العام للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)  الجنرال ستيفن تاونسند، الثلاثاء، المعلومات المتداولة حول استكشاف أماكن أخرى غير المغرب لتنظيم مناورات “الأسد الإفريقي”، بعد طلب من الكونغرس بسبب تعنت الرباط في معالجة مسألة نزاع الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية.

وخلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت، رد الجنرال “تاونسند” عن سؤال عما إذا كانت أفريكوم ستستكشف مواقع أخرى في إفريقيا لتنظيم هذه التدريبات، مؤكدًا أن “أبسط رد هو نعم؛ وهذا ما نحن بصدد القيام به لأن الكونجرس طلب منا نقل هذه التدريبات أو جزء كبير منها نحو مواقع أخرى في القارة”.

وأوضح في ذات السياق أن ميزانية الدفاع الجديدة المخصصة لسنة 2022 التي صادق عليها الكونجرس “تتطلب منا التوجه نحو البحث عن تنويع التدريبات العسكرية، ونقل التدريبات أو أجزاء منها إلى مناطق أخرى من القارة”.

وكان العديد من أعضاء الكونجرس و عسكريين أمريكان قد طالبوا البنتاجون أن يسحب من المغرب استضافة التدريبات العسكرية التي يمكنها أن تشكل تهديدًا للمصالح الأمريكية مع شركائها الاستراتيجيين وتزيد من حدة التوتر في منطقة المغرب العربي، بسبب تعنت الرباط في معالجة مسألة نزاع الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية.

وسابقا قالت وسائل إعلام أمريكية، إن رئيس لجنة الدفاع بالكونغرس الأمريكي السيناتور جيم إينهوف، جدد المطالبة بوقف استضافة المغرب لمناورة الأسد الأفريقي للرد على سيطرته على الصحراء الغربية المتنازع عليها في القانون الدولي.

وقال إينهوف في جلسة استماع لتعيين المرشحين لقيادة  (أفريكوم) وقيادة العمليات الخاصة “لأكثر من خمسة عقود، تعرض الشعب الصحراوي لوعود مكررة وهجمات خطيرة من قبل الحكومة المغربية”.

وأضاف إينهوف: “لقد تحركت وزارة الدفاع  للبحث عن مواقع بديلة لمناورة الأسد الإفريقي العسكرية السنوية التي استضافتها المغرب سابقًا”.. “يسعدني أن وزير الدفاع لويد أوستن متفق معي بشأن هذه المسألة”.

وقال مكتب إينهوف لموقع “ديفانس نيوز” الأمريكي إنه حصل على التزام من أوستن في اجتماع خاص للنظر في مواقع بديلة للتمرين السنوي، الذي تجريه الولايات المتحدة و10 دول شريكة بشكل مشترك في المغرب وتونس والسنغال وغانا.

ويوجه التقرير المصاحب لنسخة مجلس الشيوخ لقانون ميزانية الدفاع لعام  2023 أوستن إلى “وضع خطة لتناوب ترتيبات الاستضافة والمواقع بالنسبة لجميع التدريبات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأسد الأفريقي، ضمن اختصاص أفريكوم وتقديم تقرير بحلول ديسمبر”.

وقال الجنرال مايكل لانغلي والجنرال بريان فينتون، المرشحان لرئاسة أفريكوم وسوكوم على التوالي، لإينهوف خلال جلسة بحث تعيينهما، أنهما اتفقا على إيجاد مواقع بديلة لتمارين الأسد الأفريقي.

وأكد لانغلي: “سأتابع هذه القضية الخطيرة.. أعلم أن وزارة الدفاع كانت تبحث في الأمر.. أعتقد أن الوقت قد حان لمعرفة ما إذا كان المغرب يحرز تقدمًا”.

وكان مجلس الشيوخ أضاف بندًا إلى ميزانية الدفاع لعام 2022 يحظر على القوات الأمريكية المشاركة في التدريبات متعددة الأطراف التي تستضيفها المغرب ما لم يشهد وزير الدفاع أن البلاد “ملتزمة بالبحث عن حل سياسي مقبول للطرفين في الصحراء الغربية”.

لجنة الدفاع في الكونغرس تدعو لنقل التمرين السنوي للجيش الأمريكي خارج المغرب

من جهته السناتور مايك راوندز العضو في لجنة القوات المسلحة أشار خلال نفس الجلسة،  إلى أنه ينوي مواصلة الضغط على المغرب بشأن سياسته الخاصة بالصحراء الغربية. وأعرب عن قلقه من أن الصراع المستمر منذ فترة طويلة مع جبهة البوليساريو يمكن أن يتحول مرة أخرى إلى حرب مفتوحة.

وقال راوندز: “يمكن أن يكون هذا برميل بارود”. “إذا لم يتم حل هذه المشكلة، فقد تكون نقطة أخرى من هذه النقاط الساخنة التي لا تختفي”.

متحدث باسم البنتاغون لـ “الشروق أون لاين”: مناورات الأسد الإفريقي لا تشمل الصحراء الغربية

ويوم 30 جوان 2022، نفى ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)،  أن تكون مناورات الأسد الإفريقي بالمغرب شملت مناطق الصحراء الغربية، وذلك عكس المعلومات التي تداولها الإعلام والمسؤولون في المملكة حول نطاق التدريبات.

وقال بيتر هيوز الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية لموقع “الشروق أون لاين”، ردا على سؤال بشأن المعلومات المتداولة حول إقامة التدريبات في أراضي الصحراء الغربية: “تنتشر مواقع التمرينات في جميع أنحاء المغرب، من قاعدة القنيطرة الجوية في الشمال إلى طانطان وقاعدة جرير لبوحي في الجنوب”.

وشدد على أن: قاعدة جرير لبوحي هي أقصى موقع في جنوب المغرب تقام فيه مناورات الأسد الإفريقي.

وحسب نفس المتحدث: لقد تم اختيار المواقع بناءً على معيار واحد، وهو التأكد من أن أكبر تدريب عسكري في إفريقيا يساهم في تعزيز الشراكة الأمنية الأمريكية – المغربية، وكذا علاقتنا مع الدول المشاركة الأخرى، حيث نعمل معًا لتأمين الاستقرار الإقليمي”.

بلاني عن مصادر أمريكية: لن يدخل أي جندي أمريكي الأراضي الصحراوية

وسابقا نفت مصادر رسمية أمريكية، المعلومات التي يروجها النظام المغربي وإعلامه، حول دخول قواتها المشاركة في مناورات “الأسد الإفريقي” مناطق الصحراء الغربية.

وردا على سؤال بشأن ما تم تداوله من معلومات نقلا عن مصادر مغربية، حول إمكانية تمديد مناورة الأسد الأفريقي 2022 إلى منطقة محبس بالأراضي الصحراوية المحتلة، قال عمار بلاني المبعوث الخاص للصحراء الغربية والمغرب العربي: الأمر يتعلق مرة أخرى، بدعاية كبيرة اخترعها وروجها أبواق المخزن.

وكشف بلاني لموقع “الشروق أون لاين”: من خلال اتصالاتنا الرسمية مع السلطات الأمريكية، نعلم على وجه اليقين أنه لن تطأ قدم أي جندي أمريكي الأراضي الصحراوية المحتلة.

وأوضح: من ناحية أخرى، من منطلق الميكافيلية البحتة، سينظم المخزن جزء من التدريبات لقواته دون القوات الأجنبية، في الأراضي الصحراوية المحتلة، للادعاء كاذبًا أن مناورات “الأسد الإفريقي” تغطي أراضي الصحراء الغربية.. وبالتالي فمزوري الحقائق لهم مستقبل مشرق في المملكة الساحرة!

إسرائيل تحضر مناورات الأسد الإفريقي بالمغرب لأول مرة

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن تدريبات “الأسد الأفريقي 2022″، التي انطلقت الإثنين بالمغرب تحت قيادة الولايات المتحدة تشهد مشاركة اسرائيل لأول مرة إلى جانب 15 دولة أخرى.

ونقلت الوكالة عن القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، فإنه إلى جانب المغرب، ينفذ جزء من هذه التمارين أيضا في تونس والسنغال وغانا، وتستمر حتى 30 جوان.

وأوضح نفس المصدر إن المناورات يشارك فيها أكثر من 7 آلاف جندي من عشرة بلدان، بينها البرازيل وتشاد وفرنسا والمملكة المتحدة بحضور مراقبين عسكريين من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن 15 “بلدا شريكا”، بينها إسرائيل التي تحضر للمرة الأولى.

وتهدف هذه التدريبات إلى “تقوية قدراتنا الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للبلدان والمنظمات المتطرفة العنيفة”، وفق ما أوضحت قيادة أفريكوم في بيان.

إسبانيا “تقاطع” مناورات الأسد الإفريقي للمرة الثانية على التوالي

قاطع الجيش الإسباني في مناورات عسكرية تسمى “الأسد الإفريقي” في المغرب؛ بمشاركة دول إفريقية أخرى وتحت قيادة الولايات المتحدة، وتحديدًا “القيادة الأمريكية لإفريقيا”.
وأكدت مصادر بوزارة الدفاع لصحيفة “إِلْ بوبليكو” الإسبانية.

وتقول ذات الصحيفة، أن هذه “هي السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها رفض الحضور”، بهذا التمرين العسكري، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في إفريقيا.

وحسب الصحيفة فإنه في عام 2021، تمت دعوة إسبانيا أيضًا إلى هذه التدريبات العسكرية؛ ولعدة أشهر كانت هناك تكهنات بأن التدريبات المغربية ستشمل مناطق من الصحراء الغربية، لكن الولايات المتحدة ضغطت لإلغاء البرامج المقررة على الأراضي الصحراوية.

ونقلت عن مصادر عسكرية إسبانية، أن مدريد “لن تشارك هذا العام وأن الاجتماعات الدولية يتم تحديدها سنويًا”، و”هذا العام لم يكن ضمن المتوقع”، يضيف المصدر، مشيرًا إلى أنهم في مدريد “يخشون من الوضع المتوتر الحالي في المنطقة، ما أثر على قرار المشاركة”.

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التعليقات
39
  • ابـوـبـكـر الجـزائـريـــــي

    يالمخزنالجبـــــــــان اذلك الله وكشفــــنا خبـــــــــــثك, واستعنـــت بالاجانب والكيان اليهودي الغاصب لارض الاســــــــلامـــ ,على جيرانـــــك,ولكن نسيــت من تريد الحرب معـــــــــــهم,ان الجـــــزائريـــن سيدمرونـــــــــكم انــــــــتم وحلفائكــم, فقــــد حاربنـــا الحـــلف الاطلســــــي, ببــــــــــــــنادق صــيد وهزمناهــــم ,وما بالــــكم اليــوم.........كيف يكــــون الحال.....ههههه..........

    263
  • ANA

    إلى الذباب المخنزي البائس، هنيئا لكم مناورات الفأر مع القط

    309
  • الهادي

    ماذا ستقولون لله يوم القيامة يا مغاربة .... أين علماؤكم ؟

    308
  • حائر

    تحية حارة لكل من يجتهد من اجل خدمة مصالح بلده وشعبه ... والخزي والعار لكل من يخدم مصالح الغير على حساب مصالح أمته ومجتمعه . انتهى

    -412
  • كمال

    المغرب في ارضه و يحضر باقل عتاد مقارنة بالاخرين،رغم اننا تعودنا على ان الملك يسمح باغتصاب ارضه و اطفاله من طرف الاجانب و لكن حضور مناورة في بلادك و ضيوفك اكثر منك امكانيات شيء مقزز

    382
  • تحيا حنا

    واخيرا شكرا للمشرفين أو المراقبين التعليقات حمرتونا وجوهنا التعليقات الجزائرية تغلبت على التعليقات المحاربة المخانزية الرد بالمثل على صحيفة العار هسبريس

    284
  • عمر

    الجالية المغربية والجزائرية تشيد بالالتفاتة الملكية لتمكينها من زيارة بلدها

    -305
  • Wahrani

    والله يالمغاربة لا تجدو جار مثل الجزائر ، نحن حملنا الكثير منكم وأنتم تسبون وتقولون الجزائر عمرها ستين سنة .هدا يعقل؟ .انحن نحميكم ولا نقتلكم كما تتصورون . يوجد الكثير منكم عندنا وهم بدون أوراق ويشتغلون عادي و فيهم من تزوج ومنهم من هاجر إلى اوروبا عن طرق الجزائر .إتقو الله ويعلمكم الله والسلام

    315
  • محمد كريم

    أرجو أن تنشروا الخريطة التي اعتمدها الناتو للدول المشاركة في مناورات الأسد الإفريقي 2021 و شكرا..

    -281
  • مخمد اشيشي

    راجمات صواريخ مداها أكثر من 300 كلم ههههههههه ههههههههه 🤣🤭 لما سمعت الجملة أوقفت الفيديو

    98
  • الحاج بوشعيب

    وإن طارت معزة يحكى أن شخصين راهنا على شئ أسود يظهـر على رأس جبل، قال أحدهم إنه غراب وقال الآخر إنها معزة، وبقيا يتجادلان إلا أن طار، فقال المراهن على الغراب مادام طار فإنه غراب، لكن الذي راهن على المعزة أصر على عناده وقال ولو طارت معزة.

    327
  • فؤاد شعبان

    في نفوسهم مرض وزادهم الله مرض لن ينتقدك الا من هو أقل شئنا منك

    -197
  • Observer

    الجيوش المشاركة في المناورات قد نزلت في قطاع المحبس، منقولة بطائرات، ومعها آليات عسكرية من أجل القيام بالتداريب الميدانية في المنطقة نفسها

    13
  • Oukacha18

    اللهم وحد المسلمين لما تحبه وترضاه.كفانا تفرقة وحروب وويلاتها .خاوة ماشي عداوة

    272
  • محمد

    الكذب على الشعب المغربي المسكين البسيط بنتصارات وهمية لا اساس لها من الصحة سواء عبر المواقع فالعالم الافتراضي

    679
  • sammy

    تحليلات العياشة سطحية للغاية،

    433
  • شخص

    إلى الذبانة الزراقاء المدعو (رابح سعيدي) : شتان بين مناورات الجزائر الحرة المستقلة كاملة السيادة و مناورات بائسة مع أعداء يحتلون الأرض منذ قرون ؟ لا أملك سوى أن أقول : الحمد لله أني جزائري

    438
  • Moh

    شيء مؤسف أن بما تسمي نفسها دولة تغالط شعبها بالشعارات والأكاذيب بأن مناورات الأسد الإفريقي سوف تجري في منطقة من الصحراء الغربية ونحن نعرف بأن أمريكا هي من تقرر أين تجري المناورةوليس المهلكة التي أرادت أن تغالط الرأي الدولي بألأكاذيب

    491
  • عبدالرحمن الجزائري

    العياشي يعمل ويأخذ اجرة فهو يعرف الواقع اكثر من المعلقين الجزائريين فهذه مهمته ولكن هذه المهمات كانت سهلة قديما يعني الكذب والان كل شئ واضح اذن لا تنفقوا وقتكم بالرد عليهم ونحن نطلب من الجزائر قطع الغاز فور انتهاء مهلة العقد ورفع دعاوي قضائية امام المحاكم الدولية بتهمة الاتجار بالمخدرات وتفعيل اكثر للدبلوماسية لفضح دعمهم للارهاب وتدريس التاريخ الحقيقي للمهلكة للاسف لم يحكم المغرب الشقيق عبدالكريم الخطابي البطل او ابناءه الاحرار

    572
  • عز العرب

    هل هذا هو الدليل على ان المناورات لن تشمل المحبس .الأسد الأفريقي هو مثال ممتاز لالتزام الولايات المتحدة طويل الأمد تجاه إفريقيا والاعتراف بالأهمية الاستراتيجية لأفريقيا بالنسبة للولايات المتحدة.

    417
  • اين سلمي يا ولاد السر فا تي

    النظام المخزني يبني وجوده على الكذب والتظليل و نشر المغالطات عبر جيش من وسائل الإعلام المرتزقة في داخل المهلكة و خارجها

    586
  • رابح سعيدي

    المروك لم يجبر تونس و لا غيرها على المشاركة في هذه المناورات.

    -520
  • عبود محمد

    قاسم.. هههههههه. لقد أضحكتني. و من فضح نفسه أمام العالم كله بنفاقه و كذبه و مخططاته العدوانية تجاه الجزائر؟ أليس ملككم ميمي6؟ من سمم جيرانه بآلاف القناطير من الكيف المعالج؟ أليس ملككم ميمي6؟ من هددنا بارتمائه في أحضان اليهود الخنازير؟ أليس ملككم ميمي6 المريض نفسيا و المعقد من اسم "الجزائر"؟

    543
  • abdou

    بالشفاء العاجل ان شاء .

    488
  • الصنهاجي

    تونس ستشارك، منطقة المحبس ستجرى بها عمليات عسكرية للاسد الافريقي

    -333
  • مصطفى

    لماذا لا تدعمون استقلال كاتالونيا؟

    -313
  • ليلى

    أين تقع المحبس و طان طان ؟ ربما قرب لوس انجلوس

    -406
  • لحسن

    مناورات الاسد الافريقي بمشاركة 30 دولة تعد من أكبر المناورات العسكرية في العالم

    -364
  • mouhand oukaci

    فبقوا يا مغاربة. انتم تصدقون الكذب والبهتان. متى تفطنوا يا مغفلين. الملك لا يعيركم ادنى اهتمام وانتم عاش الملك

    397
  • Wahrani

    الأس أربع مائة يعزل الف خمس وتلاتين الطائرة الأمريكية و الرفال الفرسنية على بعد خمس ماءة كلم و يستعمل على البواخرا الحربية و الغواصات . لهدا لا يستطعون المناورة في الصحراء الغربية و خاص منطقة المحبس القريبة جدا من تندوف .سيكن خطر على المناورة

    547
  • Wahrani

    الهروب إلى الأمام من طرف المخزن على الشعب العياشي .

    523
  • الفكاهة المروكية

    الى رقم 3 قاسم.. اضنك تعيش في زمن خيانة ملك المخرب المقبور اللاحسن الثاني. يوم باع قادة الثورة الجزائرية لفرنسا. واضنك ايضا تعيش لحظات الطيارين المغاربة وهم يقنبلون المجاهدين الجزائرين اثناء طلعاتهم التدريبية على يد فرنسا سنوات 58 .60 + واضنك في قلب معمعة الهجوم الجبان على الارض الجزائر وهي جريحة وخروجها للتو من حرب طاحنة في 63. ما محل غدرك وضرب الغير من الخلف. لتاتي وتشال .. ما محل الجزائر من هدا كله

    535
  • محمد

    الشعب المغربي شعب طيب وشعب بسيط يصدق كل مايسمع من ابواق المخزن ولعياشة

    515
  • hdai ben issa

    هي مجرد تغريدة على تويتر؟؟ فلماذا كل هذا الضجيج و المتابع و المقالات ؟؟

    686
  • يزيد

    حرام واش راهي صاير فالمخازنية العياشة نفخو رواحهم مع سبانيا فشتهم نفخو رواحهم بالماريكان فساهم بالشوية عليهم

    544
  • آلجيريان

    الى متى يبقى نظام المخزن المستبد يكذب ويروج لأخبار كاذبة, والمغاربة وبعض وسائل الإعلام المنحازة يصدقون. اللهم انصر الجيش الصحراوي الباسل على الصهاينة الجدد

    505
  • meriem

    المروك عايش بالكذب وانتصاراته وهمية فيسبوكية ٠تبا للعبيد المصارعين للحقائق والواقع ٠كيف لمن يسمي نفسه ملكا ان يلقي بالاطفال في بلدة غربية وفي احضان مجرمي الجنس ٠تبا

    494
  • قاسم

    ومامحل الجزائر من هذا كله أهذا هو الجار هكذا يكون الحياد لقد كشف القناع وبان المستور وفضحتم أمام العادي والبادي بنفاقكم هكذا يجاز من أحسن إليك

    -209
  • فضال

    الحقيقة ستظهر على أرض الواقع

    -237

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