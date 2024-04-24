نهائي غير مسبوق في كأس الجمهورية

يُجرى نهائي كأس الجمهورية لِكرة القدم هذا الموسم، بِنُسخة استثنائية وغير مسبوقة.

وتأكّد هذا الأمر في ساعة متأخّرة من سهرة الأربعاء، بعد تنظيم المباراة الثانية والأخيرة لِنصف النهائي.

وفاز شباب بلوزداد على اتحاد العاصمة بِواقع ركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء المواجهة في وقتَيها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل السلبي.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة الجوارية، لِحساب نصف نهائي كأس الجمهورية. تحت إدارة حكم السّاحة الدولي لطفي بكواسة.

وهكذا سيجمع النّهائي بين الناديَين الجارَين العاصميَين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، اللّذَين لم يسبق لهما خوض هذه المواجهة الختامية ضدّ بعضهما البعض.

وسبق للمولودية والشباب إحراز 8 كؤوس (رفقة اتحاد العاصمة ووفاق سطيف)، مُتصدّرين اللائحة.

وعليه سينفرد الفائز بِكأس طبعة 2023-2024 بِصدارة اللائحة، الأمر المُرادف لِتسعة تتويجات.

وإذا كانت مولودية الجزائر قد خسرت نهائيا واحدا، فإن شباب بلوزداد أخفق في أربعة نهائيات.

وما زال اتحاد الكرة الجزائري لم يضبط بعد تاريخ المباراة النهائية، وتوقيتها، وأيضا الملعب الذي سيكون مسرحا لها.