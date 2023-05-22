نهائي كأس “الكاف” أمام اتحاد الجزائر صعب ويلعب على جزئيات

مدرب ليانج أفريكانز التنزاني نصر الدين النابي يؤكد:

أكد المدرب التونسي نصر الدين النابي الذي يشرف على فريق ليانج أفريكانز التنزاني بأن نهائي كأس “الكاف” الذي يجمع بين فريق واتحاد الجزائر سيكون صعبا على جميع الأصعدة، وقد تحسم نتيجته على جزئيات قليلة، مشيدا بالمسيرة الايجابية التي حققها اتحاد الجزائر بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، مثلما بدا سعيدا بمواجهة اتحاد الجزائر، خاصة وأن نهائي الإياب سيلعب في أجواء مميزة فوق ميدان مركب 5 جويلية بالجزائر.

اعترف المدرب التونسي نصر الدين النابي في حوار خص به البرنامج الرياضي الذي يعده الصحفي إسماعيل برحايل على أمواج إذاعة الجزائر الدولية بأن نهائي كأس الكاف الذي ينشطه فريقه ليانغ أفريكانز التنزاني واتحاد الجزائر لن يكون سهلا لكلا الفريقين، خاصة في ظل طموح كل طرف في تحقيق المبتغى، مضيفا بأن فريقه لم يسطر الوصول إلى النهائي كهدف، واصفا الإنجاز المحقق لحد الآن بغير المنتظر، بل كان طموحه الكبر حسب قوله هو الوصول إلى الدور ربع النهائي، معتبرا مسار فريقه بالايجابي قياسا بالمحطات الصعبة التي مر بها أمام أندية قوية وطموحة ومعروفة على المستوى القاري. وقال المدرب نصر الدين النابي بأنه بعد تأهله إلى النهائي كان يتمنى مواجهة اتحاد الجزائر بحكم أنه يمثل بلدا مغاربيا من جهة، كما أن تنشيط نهائي الإياب في ملعب 5 جويلية بالعاصمة سيكون له الأثر الكبير من الناحية الفنية والجماهيرية. وقال نصر الدين النابي في هذا الجانب “تمنيت مواجهة اتحاد الجزائر انطلاقا من عدة معطيات، وقد أسعدني كثيرا أن أمنيتي تحققت لمواجهة فريق معروف يشرف عليه مدرب محترم بقيادة عبد الحق بن شيخة”، مضيفا بالقول: “أكيد أن النهائي سيكون صعبا لكلا الفريقين، كما سيلعب على جزئيات، وفي مقدمة ذلك قوة التركيز والجاهزية اللازمة في مثل هذه المواجهات التي تربح ولا تلعب”.

من جانب آخر، أشاد المدرب التونسي نصر الدين النابي بالعمل الكبير الذي يقوم به المدرب عبد الحق بن شيخة منذ توليه العارضة الفنية لاتحاد الجزائر، حيث أنه حسب قوله عرف كيف يضفي روح المجموعة، ما مكنه من منح دعم مهم من الناحية الفنية والمعنوية، ما يسمح لاتحاد الجزائر بتحقيق نتائج نوعية جعلته يتأهل إلى النهائي باستحقاق. وإذا كان نصر الدين النابي رفض الحديث عن منافسه من الناحية الفنية إلا أنه لم يخف احترامه لاتحاد الجزائر وصحة إمكاناته، مشيرا بأن المهمة لن تكون سهلة لفريقه الذي سيعمل على مواصلة تأكيد المسيرة التي حققها في مختلف محطات كأس “الكاف”، وهذا موازاة مع التحديات التي يراهن عليها محليا، وهو الذي حسم ورقة البطولة التنزانية قبل جولتين في الوقت الذي ينشط نصف نهائي كاس تنزانيا أمام منافس يحتل المرتبة الرابعة في البطولة.

ورغم أن المدرب التونسي نصر الدين النابي رفض ضمنيا الكشف عن أوراقه الرابحة، إلا انه أكد بأنه يعول على جاهزية أغلب العناصر المعول عليها، من خلال التركيز على الاسترجاع والنقاهة وبعض الرتوش التي تخص الجانبين الفني والنفسي، مؤكدا أنه يحرص على الاستثمار في خبرة بعض اللاعبين الدوليين سواء مع المنتخب التنزاني أو الدين ينتمون لبلدان أخرى، ولو أن فريقه حسب قوله سيكون مضطرا للتجديد بنسبة 50 بالمئة تحسبا للموسم المقبل إطلاقا من معطيات تفرض ذلك، لكن ما يهم حسب قوله هو التركيز على نهائي كأس الكاف، من خلال إعطائه الأهمية التي يستحقها بغية توظيف جميع الجهود من أجل التتويج أمام منافس تحذوه نفس الرغبة والطموح بقيادة مدرب “احترمه كثيرا وهو عبد الحق بن شيخة”.