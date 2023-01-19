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نواب أوروبيون يطالبون بمراجعة نتائج جائزة “ساخاروف 2021” بعد فضيحة المغرب

الشروق أونلاين
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نواب أوروبيون يطالبون بمراجعة نتائج جائزة “ساخاروف 2021” بعد فضيحة المغرب
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الناشطة الصحراوية سلطانة خيا

أدانت المجموعة المشتركة للصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي يوم الخميس، ما اعتبرته “تدخّلا خطيرا من المغرب في العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي”. مطالبة بمراجعة نتائج جائزة “ساخاروف 2021” الأوروبية لحرية الفكر، بعد شكوك بتأثير الرباط على نتائجها.

وجاء في بيان للمجموعة:”نُدين بشدّة محاولات المغرب للتأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي، وقيامها بهذا التدخّل الأجنبي الخطير في نشاطاته الديمقراطية”.

ودعت المجموعة في بيانها إلى “مراجعة جميع القرارات والتقارير المتعلّقة بالمغرب والصحراء الغربية”. وذكر البيان على وجه التحديد “نتائج التصويت في جائزة ساخاروف لحرية الفكر في 2021″.

وكانت الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيّا، بين المرشّحين في القائمة القصيرة لنيل هذه الجائزة. قبل منحها للروسي أليكسي نافالني.

وأشار البيان إلى وجود مؤشرات على تأثير شبكة الفساد التي أسّستها السلطات المغربية في البرلمان الأوروبي، على لوائح التصويت الخاصة بالجائزة.

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