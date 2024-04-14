نور الدين زكري مدربا لنادي الأخدود السعودي

بعد تراجع نتائج الفريق واقترابه من دائرة السقوط

توصلت إدارة نادي الأخدود المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع المدرب الجزائري نور الدين زكري لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي. ويأتي التعاقد مع زكري بعد تراجع نتائج الفريق واقترابه من دائرة السقوط في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق نادي الأخدود المركز الـ 16 من ترتيب دوري روشن برصيد 24، وسيخوض مباراة أمام ضمك في 20 أفريل الحالي.

المدرب الجزائري صاحب الـ 60 عاماً لم يشرف على أي فريق منذ إقالته من تدريب فريق ضمك في جانفي 2021 الماضي، بعد تجربة استمرت 15 شهراً حقق خلالها الفريق 12 فوزاً و9 تعادلات 18 خسارة، وسبق للمدرب الجزائري تدريب فريقي الرائد والفيحاء قبل تجربته الأخيرة مع ضمك.

ويعتبر زكري المدرب الثالث للأخدود في الموسم الحالي بعد البرتغالي جورجي مندوسا الذي استمر في القيادة الفنية للفريق بعد صعوده الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى، أقيل بعدها من منصبه وتم تعيين السلوفاكي مارتن سيفيلا الذي أدى سوء نتائج الفريق إلى إقالته من تدريب الفريق بشكل رسمي.