نور الدين زكري يقترب من معيذر القطري

قالت مصادر صحفية قطرية إن المدرب الجزائري نور الدين زكري اقترب من التوصل لاتفاق مع نادي معيذر لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وكان هناك تواصل من قبل أكثر من ناد مع المدرب الجزائري، بالإضافة إلى ناد سعودي ولا يزال المدرب يفاضل بين العروض، ومن المقرر أن تحسم الأمور خلال الأيام القادمة في حال التوصل لاتفاق بين نادي معيذر والمدرب.

وكان زكري مدرب نادي ضمك السعودي السابق قد تلقى أكثر من عرض من أندية بدوري نجوم قطر مثل ما أكدته نفس المصادر، حيث تواصل معه أكثر من شخص مسؤول خلال الفترة الحالية وفي الوقت نفسه هناك عروض للمدرب من الدوري الإماراتي والسعودي.