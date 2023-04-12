نيجيريا تُعسكر بِألمانيا قبل القدوم إلى الجزائر

يُجري منتخب نيجيريا لِكرة القدم صنف الأشبال معسكرا إعداديا بِألمانيا، قبل القدوم إلى الجزائر.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا لِفئة أقلّ من 17 سنة في فترة ما بين الـ 29 من أفريل الحالي والـ 19 من ماي المقبل. على أن يتأهّل رباعي نصف النّهائي (من أصل 12 منتخبا مُشاركا) إلى مونديال الأشبال.

ولم يذكر اتحاد نيجيريا لِكرة القدم في بيان له نشره الثلاثاء، تاريخ إجراء التربّص بِألمانيا.

وفي “كان” الأشبال، تلعب نيجيريا ضمن فوج يضمّ جنوب إفريقيا وزامبيا والمغرب. على أن يكون ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة مسرحا للمقابلات.

وقبل معسكر ألمانيا، خاض منتخب نيجيريا أشبال 9 مقابلات ودّية في فترات مُتباينة، انتهت بِثمانية انتصارات وتعادل واحد.

وسبق لِمنتخب نيجيريا أشبال إحراز لقبَين في كأس إفريقيا لِهذه الفئة، وذلك في نُسختَي السيشل 2001، والطوغو 2006. وفي الطبعة الأخيرة عام 2019 بِتنزانيا، بلغ نصف النّهائي وتموقع رابعا.

وفي مونديال الأشبال، أحرزت نيجيريا 5 كؤوس عالمية، وذلك في نسخ الاتحاد السوفياتي 1985، واليابان 1993 (تألّق نوانكو كانو)، وكوريا الجنوبية 2007، والإمارات 2013، والشيلي 2015 (تألّق فيكتور أوسيمين). ما يُبيَن قوّة “النّسور الممتازة” على مستوى صنف أقلّ من 17 سنة، حيث تتصدّر اللائحة، متبوعة بِالبرازيل التي تملك 4 كؤوس.