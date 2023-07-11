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رياضة

نيوكاسل يريد ريان شرقي

الشروق الرياضي
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نيوكاسل يريد ريان شرقي

أصبح ريان شرقي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، محل اهتمام كبار الأندية الأوروبية، ومنها نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي قدم عرضًا للتعاقد مع اللاعب، حسب ما ذكرته تقارير صحفية يوم الإثنين.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي نقلًا عن موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، أن نيوكاسل قدم عرضًا بقيمة تفوق بقليل 20 مليون يورو لليون من أجل الحصول على خدمات صاحب الأصول الجزائرية، والمتألق مع فريقه خلال الموسم المنقضي.وانضم نيوكاسل -رابع ترتيب البريميرليغ- إلى باريس سان جيرمان الذي حاول التعاقد مع شرقي في الميركاتو الشتوي الماضي، بالإضافة إلى تشيلسي الذي أبدى أيضًا اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب في وقت سابق، وكذلك ريال مدريد بنصيحة من مدربه ولاعبه السابق زين الدين زيدان.

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