هجوم جزائري على صفحات نادي بريست بسبب بلايلي
شهدت صفحات نادي بريست الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء الاثنين، هجوما جزائريا كاسحا بسبب نجم الخضر يوسف بلايلي.
وسجل عدّاد صفحة النادي على موقع فيسبوك ارتفاعا جنونيا في عدد المشتركين الجدد فور إعلان انضمام محارب الصحراء.
Un nouveau 𝗗𝗭 🇩🇿 dans la #TeamPirates 🏴☠️ pic.twitter.com/y0M08Hf9Jb
— Stade Brestois 29 (@SB29) January 31, 2022
وبحسب متابعين فإنّ ماسجلته الصفحة في ظرف ساعة أكبر بكثير من العدد المسجل خلال 14 عاما، أي منذ فتح الحساب الرسمي للنادي شهر ديسمبر من العام 2008.
الجماهير الجزائرية وهي تشد الرحال الى صفحة نادي بريست 😂😂 pic.twitter.com/m4urd7gol3
— معنصر عزالدين❁ Azzedine Maanser (@ZaldynNsr) February 1, 2022
وكانت صفحة نادي بريست على فيسبوك تمتلك حوالي 150 ألف متابع قبل دقائق من إعلان صفقة الدولي الجزائري يوسف بلايلي، وقال نشطاء إنها شهدت إنزالا جزائريا بمعدل 500 إعجاب جديد في الدقيقة.
عدد متابعين نادي بريست الفرنسي بعد إلتحاق #بلايلي سيصل الى نصف مليون بعد لحظات
الغزو الجزائري قادم الى الصفحة 🤣🤣 pic.twitter.com/4o5ccC5Mml
— 🇩🇿BINGO (@yacin_at) January 31, 2022
ووصل العدد، صبيحة الثلاثاء، إلى أزيد من 486 ألف متابع، وهو ما اعتبره الكثيرون هجوما جزائريا كاسحا.
وقال مغردون إن حساب نادي بريست على إنستغرام حقق زيادة تقارب الـ 200% في عدد مشتركيه في ليلة واحدة بعد إعلان انضمام بلايلي.
Belaïli Effect 💥🤯
حساب نادي بريست على أنستغرام حقق زيادة تقارب الـ 200% في عدد مشتركيه في ليلة واحدة بعد إعلان انضمام يوسف بلايلي ! pic.twitter.com/1dVuSBiZv4
— ADiL 🇩🇿 (@SpecialOneDz) February 1, 2022
وأكد آخرون أن عدد متابعي اللاعب الجزائري أكثر بكثير من عدد متابعي نادي بريست، وتوقعوا أن تتضاعف الأعداد في الأيام المقبلة.
أعتقد ان عدد متابعي نادي بريست أقل من متابعي يوسف بلايلي..
منذ اليوم سيتضاعف العدد أضعافا كثيرة #الجزائر#يوسف_بلايلي pic.twitter.com/qZqMIyht9P
— عبد القادر الشاوي (@chaouikader) February 1, 2022
وأعلن نادي بريست الفرنسي، الاثنين، تعاقده مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك قبيل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الشتوية.
وسيعتمد بريست على بلايلي في تعويض رحيل رومان فيفر الذي وقع هو الآخر، الاثنين، على كشوفات نادي ليون.
خبر آخر …
🔴يوسف بلايلي ينتقل الى نادي بريست الفرنسي
🔴بريست استقدم بلايلي بعدما سرح رومان فافر الى ليون مقابل 16 مليون اورو .
🔴نادي بريست يلعب له هاريس بلقبلة. pic.twitter.com/jBlIlu9Agm
— 🇩🇿 1.2.3 viva l’algerie (@vivalalgerie7) January 31, 2022
وبحسب تقارير إعلامية، فإن عقد بلايلي مع بريست يتضمن خيار التجديد لثلاثة مواسم أخرى.
وكان بلايلي لاعب الوسط الذي سيبلغ عامه الثلاثين في مارس المقبل، تحرر من عقده الممتد على 18 شهرا “بالتراضي” مع نادي قطر القطري، غداة تسجيله هدف الفوز لمنتخب الجزائر في مرمى قطر ضمن نصف نهائي كأس العرب.
وسرق بلايلي الأضواء في بطولة كأس العرب التي ظفرت الجزائر بلقبها بالفوز على تونس في المباراة النهائية، وسجل هدفين وصنع آخر.