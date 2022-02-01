هجوم جزائري على صفحات نادي بريست بسبب بلايلي

شهدت صفحات نادي بريست الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء الاثنين، هجوما جزائريا كاسحا بسبب نجم الخضر يوسف بلايلي.

وسجل عدّاد صفحة النادي على موقع فيسبوك ارتفاعا جنونيا في عدد المشتركين الجدد فور إعلان انضمام محارب الصحراء.

وبحسب متابعين فإنّ ماسجلته الصفحة في ظرف ساعة أكبر بكثير من العدد المسجل خلال 14 عاما، أي منذ فتح الحساب الرسمي للنادي شهر ديسمبر من العام 2008.

وكانت صفحة نادي بريست على فيسبوك تمتلك حوالي 150 ألف متابع قبل دقائق من إعلان صفقة الدولي الجزائري يوسف بلايلي، وقال نشطاء إنها شهدت إنزالا جزائريا بمعدل 500 إعجاب جديد في الدقيقة.

ووصل العدد، صبيحة الثلاثاء، إلى أزيد من 486 ألف متابع، وهو ما اعتبره الكثيرون هجوما جزائريا كاسحا.

وقال مغردون إن حساب نادي بريست على إنستغرام حقق زيادة تقارب الـ 200% في عدد مشتركيه في ليلة واحدة بعد إعلان انضمام بلايلي.

وأكد آخرون أن عدد متابعي اللاعب الجزائري أكثر بكثير من عدد متابعي نادي بريست، وتوقعوا أن تتضاعف الأعداد في الأيام المقبلة.

وأعلن نادي بريست الفرنسي، الاثنين، تعاقده مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك قبيل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

وسيعتمد بريست على بلايلي في تعويض رحيل رومان فيفر الذي وقع هو الآخر، الاثنين، على كشوفات نادي ليون.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن عقد بلايلي مع بريست يتضمن خيار التجديد لثلاثة مواسم أخرى.

وكان بلايلي لاعب الوسط الذي سيبلغ عامه الثلاثين في مارس المقبل، تحرر من عقده الممتد على 18 شهرا “بالتراضي” مع نادي قطر القطري، غداة تسجيله هدف الفوز لمنتخب الجزائر في مرمى قطر ضمن نصف نهائي كأس العرب.

وسرق بلايلي الأضواء في بطولة كأس العرب التي ظفرت الجزائر بلقبها بالفوز على تونس في المباراة النهائية، وسجل هدفين وصنع آخر.