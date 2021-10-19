هدفان أوروبيان لـ “محرز”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بِقوّة مساء الثلاثاء، في صنع فوز ساحق لِفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، بِنتيجة (1-5) على المضيف نادي بروج البلجيكي.

ولُعبت هذه المباراة في بلجيكا، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وسجّل الجناح رياض محرز الهدف الثاني في هذه المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 43. والأخير في الدقيقة الـ 84.

ورفع محرز غلّته إلى 6 أهداف بِزيّ فريق “الأزرق السّماوي”، في كل المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم (نصفها في رابطة الأبطال). فضلا عن حيازته رصيد تمريرتَين حاسمتَين.

وقدّم محرز عروضا فنية راقية، وكان أفضل لاعبي الناديَين فوق المستطيل الأخضر.

وعن الفوج الأوّل ذاته، يُواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الزّائر نادي لايبزيغ الألماني، سهرة الأربعاء.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب بِصفة مُؤقّتة كالتالي:

1- مانشستر سيتي 6ن

2- باريس سان جيرمان 4ن (ناقص مباراة)

3- بروج 4ن

4- لايبزيغ 0ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الرّابعة المُقرّر تنظيمها بِتاريخ الـ 3 من نوفمبر المقبل، يلعب محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي مع الضيف نادي بروج البلجيكي. ويُواجه فريق “البي آس جي” خارج القواعد نادي لايبزيغ الألماني.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرائد والوصيف لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما يخرج مُتذيّل الترتيب من المضمار.