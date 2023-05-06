هدف وفوز لـ “بن ناصر”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عصر السبت، في صنع فوز ثمين لِفريقه ميلان آسي الإيطالي.

وتغلّب الميلان بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي لاتسيو، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 34 من عمر منافسة “الكالتشيو”.

وسجّل إسماعيل بن ناصر الهدف الأوّل في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 17، رافعا غلّته إلى توقيعَين.

إجمالا، يجوز متوسّط الميدان الدّفاعي الجزائري 3 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وفي الطرف المُقابل، تابع المدافع الدولي الجزائري السّابق محمد فارس اللّقاء، من دكّة بدلاء فريقه لاتسيو.

وبات فريق المدرب ستيفانو بيولي بعذ هذا الانتصار، يملك 61 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي لاتسيو الرّتبة الـ 2 بِرصيد 64 نقطة. عِلما أن لقب البطولة حسمه فريق نابولي لِمصلحته في الجولة الماضية.

وسيشتدّ الصّراع بين فرق لاتسيو وجوفانتوس والميلان والإنتر وروما وأطلنطا في الجولات المتبقّية، على ثلاث بطاقات لِرابطة أبطال أوروبا، بعد أن اختطف نادي نابولي أولى التذاكر.