-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هدّاف البطولة الوطنية

علي بهلولي
  • 90
  • 0
هدّاف البطولة الوطنية
ح.م
زين محمد تومي سياف

لُعبت مساء الثلاثاء الجولة الـ 27، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وبقيت ثلاث جولات عن إسدال الستار، الذي يُفترض أن يُشير تاريخه إلى الـ 15 من جويلية الحالي.

ويتصدّر لائحة الهدّافين مهاجم أمل الأربعاء زين محمد تومي سياف، بِرصيد 11 هدفا. مُتقدّما بِفارق توقيعَين عن 3 لاعبين وهم: سفيان بيازيد من اتحاد خنشلة، ومحمد سويبح من جمعية الشلف، وحسين مواقي من شبيبة القبائل.

وأمضى تومي سياف 3 أهداف من ركلة جزاء، فيما يرتدي زيّ نادي أمل الأربعاء منذ سوق التحويلات الصيفية لِعام 2021.

وبِانتهاء بطولة الموسم الحالي، تنقضي مدّة عقد ابن بلدية أرزيو (28 سنة) مع نادي أمل الأربعاء.

وقبل فريق “الفايكينغ”، مثّل زين محمد تومي سياف ألوان أندية شباب بلوزداد ومولودية وهران وأولمبي المدية وشبيبة الساورة واتحاد بسكرة وجمعية حيدرة (ليس البارادو).

مقالات ذات صلة
محرز وبن رحمة يتألقان.. وتنقلات نوعية لبن سبعيني وعوار

محرز وبن رحمة يتألقان.. وتنقلات نوعية لبن سبعيني وعوار

454 رياضي جزائري في الألعاب العربية

454 رياضي جزائري في الألعاب العربية

هذه هي تفاصيل الألعاب العربية بالجزائر

هذه هي تفاصيل الألعاب العربية بالجزائر

بغداد بونجاح ينضم لتربص السد في النمسا

بغداد بونجاح ينضم لتربص السد في النمسا

سجاتي يُشعل النّار فوق جليد السويد ويبلغ أولمبياد باريس

سجاتي يُشعل النّار فوق جليد السويد ويبلغ أولمبياد باريس

المدرب الأولمبي يستنجد بِاللاعب بن قدور

المدرب الأولمبي يستنجد بِاللاعب بن قدور

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد