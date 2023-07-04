هدّاف البطولة الوطنية

لُعبت مساء الثلاثاء الجولة الـ 27، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وبقيت ثلاث جولات عن إسدال الستار، الذي يُفترض أن يُشير تاريخه إلى الـ 15 من جويلية الحالي.

ويتصدّر لائحة الهدّافين مهاجم أمل الأربعاء زين محمد تومي سياف، بِرصيد 11 هدفا. مُتقدّما بِفارق توقيعَين عن 3 لاعبين وهم: سفيان بيازيد من اتحاد خنشلة، ومحمد سويبح من جمعية الشلف، وحسين مواقي من شبيبة القبائل.

وأمضى تومي سياف 3 أهداف من ركلة جزاء، فيما يرتدي زيّ نادي أمل الأربعاء منذ سوق التحويلات الصيفية لِعام 2021.

وبِانتهاء بطولة الموسم الحالي، تنقضي مدّة عقد ابن بلدية أرزيو (28 سنة) مع نادي أمل الأربعاء.

وقبل فريق “الفايكينغ”، مثّل زين محمد تومي سياف ألوان أندية شباب بلوزداد ومولودية وهران وأولمبي المدية وشبيبة الساورة واتحاد بسكرة وجمعية حيدرة (ليس البارادو).