هذا البلد قرر إلغاء تأشيرات الدخول لجميع الدّول

بداية من شهر جانفي لعام 2024، لن يحتاج زوار كينيا التأشيرة للدخول إلى هذا البلد الإفريقي، وباعتبار كينيا “مهد البشرية”، فالرئيس الكيني قال أن بلاده “لديها رسالة بسيطة للإنسانية : مرحبًا بك في بيتك!”.

وكان الرئيس الكيني، وليام روتو، قال حسب ما نقلته “رويترز” إن زوار كينيا من جميع أنحاء العالم لن يحتاجوا إلى تأشيرة دخول. كما أشار روتو أن حكومته طورت منصة رقمية لضمان حصول جميع الزوار على تصريح سفر إلكتروني مسبقا، بدلا من الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.

الرئيس الكيني وأثناء كلمة ألقاها في العاصمة نيروبي خلال الاحتفال بمرور 60 عاما على الاستقلال قال “لن يكون من الضروري بعد الآن أن يتحمل أي شخص من أي ركن من أركان العالم عبء التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للقدوم إلى كينيا”. وقبل إلغائها التأشيرة لمواطني كل الدول، كان الرئيس الكيني قد أعلن في شهر أكتوبر أن بلاده قررت إلغاء التأشيرة على كافة الدول الإفريقية.

وتلعب صناعة السياحة دورًا حيويًا في اقتصاد كينيا، وتعتبر ثاني مصدر لدخل البلاد بعد الزراعة. حيث تقترح كينيا على السواح عطلات شاطئية على طول ساحل المحيط الهندي ورحلات سفاري للحياة البرية في الداخل.

وقبل كينيا، أعلنت روندا شهر نوفمبر الماضي أنها ألغت تأشيرات الدخول لكل الأفارقة. وصرح بذاك الرئيس الرووندي، بول كاغامي، خلال القمة العالمية الثالثة والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

كاغامي أكد على إمكانات إفريقيا باعتبارها وجهة سياحية لا تزال تعتمد على 60% من السياح من خارج إفريقيا، وفقا لبيانات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة الأمم المتحدة.