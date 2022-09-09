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رياضة
أرزقي رمان مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة:

 هذا التتويج  هو الأول في تاريخ منتخبنا في هذه الفئة العمرية

ع. ع
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 هذا التتويج  هو الأول في تاريخ منتخبنا في هذه الفئة العمرية

قال أرزقي رمان مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إن هذا التتويج يعتبر الأول في تاريخ منتخبنا في هذه الفئة العمرية، مشيرا إلى أن اللاعبين بذلوا جهودا كبيرة لإسعاد كل الجزائريين وقال في تصريحات بعد اللقاء: “فرحتي اليوم لا توصف لأن هذا التتويج هو الأول في تاريخ منتخبنا في هذه الفئة العمرية حيث يأتي كمكافأة على عمل طويل الأمد بدأ مع هذا الجيل الشاب من اللاعبين. كل الفضل يعود إليهم والذين بذلوا كل ما لديهم”. وأضاف “أحيي فيهم احترافيتهم كونهم طبقوا التوجيهات بحذافيرها والتي مكنتنا من الانتصار في هذه البطولة ومع ذلك فإن هذه الكأس ستتيح لنا الاستعداد بثقة كبيرة لكأس إفريقيا المقبلة التي ستقام ببلادنا في شهر أبريل من سنة 2023 والتي سنلعبها بنفس الطموح والظفر بها لاسيما أنها مؤهلة إلى كأس العالم”.

هذا وأكد أحسن لاعب في البطولة مسلم أناتوف أنه جد سعيد بهذا التتويج وهدفه هو اللعب في المنتخب الوطني “أ”: “أنا سعيد جدا بتتويجي بالكأس مع المنتخب الجزائري، لقد عملنا بجد على مستوى أكاديمية الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونعتزم مضاعفة جهودنا للاستمرار في هذا الزخم”. وقال إن “الفضل يذهب إلى الجمهور الذي ساندنا بقوة في كل المباريات، وأمنيتي الرئيسية هي أن أمثل في يوم ما المنتخب الوطني أ”.

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