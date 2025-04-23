هذا الحكم يعود إلى إدارة مقابلات القسم الأول

عاد أحد الحكام إلى إدارة مقابلات البطولة الوطنية للقسم الأول، بعد غياب دام خمسة أشهر.

وأدرجت “الفاف”، الأربعاء، اسم هذا الحكم بِطريقة “متخفّية” دون الإشارة إليه. والأمر يتعلّق هنا بِالحكم المساعد عادل عبان، الذي سيحضر وقائع مباراة مولودية وهران والضيف أولمبيك أقبو.

ويحتضن ملعب “أحمد زبانة” أطوار هذه المواجهة، مساء الجمعة المقبلة في إطار الجولة الـ 24 من عمر البطولة الوطنية.

وعكس عبان، ما زال حكم الساحة لطفي بكواسة لم يستلم بعد إشارة إدارة مقابلات القسم الأول.

وكان اتحاد الكرة الجزائري في أواخر ديسمبر الماضي، قد عاقب الحكمان بكواسة وعبان بِالإيقاف، إلى تاريخ غير معلن عنه.

وفسّرت هيئة اللعبة لِدالي إبراهيم القرار، بِارتكاب بكواسة وعبان أخطاء فادحة في مباراة شباب قسنطينة والضيف نجم مقرة (التعادل السلبي)، عن الجولة الـ 14، بِتاريخ الـ 21 من ديسمبر الماضي. وبِالضّبط احتساب هدف للمحلّيين ثم إلغائه بِداعي التسلّل، وتوقّف المباراة لِنحو نصف ساعة من الزمن، بِسبب الاحتجاج على هذا القرار.

وكان الحكمان بكواسة وعبان قد عادا إلى إدارة المقابلات في الخامس في أفريل الحالي، لكن تلك الخاصة بالقسم الثاني وليس حظيرة النخبة.

وما زال حكم الساحة لطفي بكواسة والحكم المساعد عادل عبان يحملان الشارة الدولية لـ “الفيفا”.

وتُبرز الصورة الثانية المُدرجة مباراة شباب قسنطينة والزائر نجم مقرة، حيث يظهر الحكم المساعد عادل عبان (الأوّل من اليمين)، وحكم الساحة لطفي بكواسة (الثالث من اليمين باحتساب اللاعب إبراهيم ديب).