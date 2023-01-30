هذا النادي يقترب من انتداب فارس

استلمت إدارة نادي لاتسيو الإيطالي عرضا لِانتداب لاعبها الدولي الجزائري محمد فارس، قبيل إسدال ستار سوق الانتقالات الشتوية.

ويرتبط المدافع فارس (26 سنة) مع نادي “النّسور” بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025، لكن المدرب ماوريتسيو ساري اتّفق مع الإدارة على التسريح اللاعب الجزائري هذه الأيّام.

وترغب إدارة نادي ألانيا سبور التركي في الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري، الذي يحمل في رصيده لقب كأس أمم إفريقيا 2019، حيث تُجري مفاوضات مع نظيرتها من فريق لاتسيو لِإبرام الصّفقة. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الإثنين.

ويضمّ فريق ألانيا سبور في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري السّابق ومتوسّط الميدان زين الدين فرحات، ويتموقع تاسعا في لائحة الترتيب، بعد إجراء 20 جولة من عمر البطولة التركية.