هذا النّادي يتقدّم بِعرض ملموس لِانتداب حاج موسى

تقدّم مسؤولو نادٍ أوروبيِّ بِعرض ملموس، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى.

ويرتبط المهاجم حاج موسى (22 سنة) مع نادي باترو آيسدن من القسم الثاني البلجيكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025. وقد أعاره في الفاتح من فيفري الماضي وإلى غاية الـ 30 من جوان المقبل، لِفريق فيتاس أرنهايم من القسم الأوّل الهولندي.

واقترحت إدارة نادي فينورد روتردام الهولندي دفع مبلغ 3.5 مليون أورو، للاستفادة من خدمات أنيس حاج موسى. يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له نشره، الأحد.

ويضمّ فريق فينورد روتردام في صفوفه متوسّط الميدان الجزائري رامز زروقي، منذ الصّيف الماضي وإلى غاية الـ 30 من جوان 2027.

وقبل 7 جولات عن إسدال ستار البطولة الهولندية، يشغل نادي فينورد روتردام المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد فريق آيندهوفن بِفارق 7 نقاط. عِلما أن فينورد روتردام أحرز لقب الطبعة الماضية.

ووفقا للمصادر فإن نادي أجاكس أمستردام الهولندي (بطل نسخ ما بين 2019 و2022)، يطمح بِدوره لِجلب الدولي الجزائري. لكنّه توقّع أن يظفر فريق فينورد روتردام بِالصّفقة.