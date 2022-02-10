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الجزائر

هذا تعليق المتطرف إيريك زمور حول هجرة الأطباء الجزائريين نحو فرنسا

الشروق أونلاين
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هذا تعليق المتطرف إيريك زمور حول هجرة الأطباء الجزائريين نحو فرنسا

توعد مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيريك زمور، باستغناء بلاده عن الأطباء الجزائريين في حال تنصيبه على رأس الإليزيه.

وأكد  زمور في تغريدة نشرها عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، الأربعاء،  أن فرنسا ستستغني عن الأطباء الجزائريين وتتركهم للجزائر التي تحتاجهم أكثر، معتبرا أن “الجزائر بحاجة إلى أطبائها”.

وجاء حديث زمور عن الأطباء الجزائريين بعد نجاح 1200 طبيب جزائري في مسابقة معادلة الشهادات الفرنسية واستعدادهم لمغادرة الجزائر للعمل في المستشفيات الفرنسية.

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التعليقات
3
  • amremmu

    الرجل حر في استقبال من يشاء وغلق أبواب فرنسا أمام من شاء إن وصل طبعا الى سدة الحكم التي لن يصل اليها أبدا .

    1
  • قاوسي

    وأكد زمور أن فرنسا ستستغني عن الأطباء الجزائريين وتتركهم للجزائر التي تحتاجهم أكثر، معتبرا أن “الجزائر بحاجة إلى أطبائها”. .... كلام معقول أم أن الجزائر لا تحتاج الى هؤلاء الأطباء ؟ لو قال زيمور العكس أي لو قال : سنشجع الأطباء الجزائريين على القدوم للعمل في فرنسا لتهجمنا عليه وقلنا بأنه يريد إفراغ الجزائر من أطبائها واطاراتها ... ولأنه قال : ليبقى هؤلاء الأطباء في بلادهم التي تحتاج اليهم ... ها نحن نتهمه بالتطرف والعنصرية ووووو . فأين الحل إذن ؟

    7
  • MADO

    Une fois zemour a dit une bonne chose l algerie a besoin de ses medecin c est l algerie qui a finance leur etudes c est pas la france

    6

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