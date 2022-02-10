هذا تعليق المتطرف إيريك زمور حول هجرة الأطباء الجزائريين نحو فرنسا

توعد مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيريك زمور، باستغناء بلاده عن الأطباء الجزائريين في حال تنصيبه على رأس الإليزيه.

وأكد زمور في تغريدة نشرها عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، الأربعاء، أن فرنسا ستستغني عن الأطباء الجزائريين وتتركهم للجزائر التي تحتاجهم أكثر، معتبرا أن “الجزائر بحاجة إلى أطبائها”.

وجاء حديث زمور عن الأطباء الجزائريين بعد نجاح 1200 طبيب جزائري في مسابقة معادلة الشهادات الفرنسية واستعدادهم لمغادرة الجزائر للعمل في المستشفيات الفرنسية.