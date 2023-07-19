هذا قرار بوتين بشأن المشاركة في قمة بريكس بجنوب إفريقيا

بعد إصدار مذكرة توقيف دولية ضده

لن يتنقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة بريكس شهر أوت المقبل، بعد إصدار مذكرة توقيف دولية ضده على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الأربعاء، إن بوتين قرر المشاركة في قمة بريكس بجنوب إفريقيا عبر التحاضر المرئي عن بعد.

وأوضح بيسكوف وزير الخارجية سيرغي لافروف سيكون على رأس الوفد الروسي المشارك في أشغال القمة حضوريا بجنوب إفريقيا بين 22 و24 أوت.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس الماضي، مذكرة توقيف دولية في حقّ بوتين، بدعوى ارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا.

وتضمّ مجموعة بريكس كلّ من روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا. وهي مرشّحة لتشمل أعضاء آخرين، بعد إبداء عدّة دول بينها الجزائر رغبتها بالانضمام إليها.