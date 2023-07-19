هذا ما جاء في رسالة الرئيس تبون لمنتدى الأعمال الجزائري الصيني  

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن المجال مفتوح للشراكة والاستثمار في الجزائر أمام رجال الأعمال الصينيين في كل القطاعات.

وأكد الرئيس تبون في رسالة إلى منتدى رجال الأعمال الجزائري الصيني قرأها نيابة عنه وزير الخارجية أحمد عطاف أن “المجال مفتوح للشراكة والاستثمار في الجزائر أمام رجال الأعمال الصينيين في كل القطاعات”.

وأعرب الرئيس تبون عن “تمنياته بمزيد من القوة والصلابة للصداقة الجزائرية – الصينية”.

وقال الرئيس تبون في رسالته الى منتدى الأعمال الجزائري-الصيني، إن الجزائر “تتمتع اليوم بمزايا عديدة جعلت منها وجهة استثمارية واعدة في ميادين حيوية مثل الزراعة والطاقة والصناعات الغذائية والصيدلانية” وكذا “السياحة والمواصلات وقطاع الخدمات والطاقات المتجددة والمنشآت القاعدية، وذلك بفضل القرارات والإجراءات التي باشرناها لتحرير المبادرة وفسح المجال أمام المنافسة”.

وذكر أن الجزائر “تواصل تطوير قطاع الطاقة من خلال عمليات الاستكشاف وإنتاج البترول والغاز لضمان مستويات أعلى من التحوير، كما تعمل على تثمين واستغلال قدراتها في القطاع المنجمي بتوفير مناخ استثماري محفز قائم على النجاعة والتنافسية الاقتصادية عبر تشجيع المقاولاتية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وإصلاح المنظومة المصرفية والمالية”.

وأكد الرئيس تبون في ذات السياق أن “المجال مفتوح للشراكة والاستثمار أمام رجال الأعمال الصينيين في كل القطاعات والاستفادة من التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين”، مشيرا الى أنه “لا يمكن الحديث عن العلاقات الجزائرية – الصينية دون العودة الى عمقها التاريخي، وهي علاقات أصيلة ومعبرة عن حرصنا المشترك لبناء شراكة استراتيجية عميقة”.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: “وضعنا لبنة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين بمناسبة زيارة الدولة التي أتشرف بأدائها الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة بدعوة من فخامة الرئيس والصديق العزيز، شي جينبينغ”.

وأوضح الرئيس تبون أن تواجده بالصين “يعكس إرادة الجزائر والصين في تعميق التعاون بينهما”، معتبرا أن زيارة الدولة هذه تعد بمثابة “تعبير صادق عن التزامنا بالعمل على ترقية علاقاتنا الايجابية التي نوليها أهمية أساسية”.

كما أعرب رئيس الجمهورية عن ثقته في أن مجلس رجال الأعمال الجزائري – الصيني هو “أحد الآليات التي يعكس الحرص المشترك للبلدين الصديقين على تحقيق شراكات واستثمارات متبادلة ومنتجة للثروة”.

وخلص رئيس الجمهورية في رسالته الى التعبير عن أمله في “مزيد من القوة والصلابة للصداقة الجزائرية – الصينية وتعاون أكبر يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

وانطلقت، الأربعاء، أشغال منتدى الأعمال الجزائري الصيني بحضور رجال أعمال جزائريين وصينيين بالعاصمة الصينية بكين

ويشارك في هذا المنتدى العديد من مسؤولي المؤسسات والمجمعات الاقتصادية الوطنية العمومية والخاصة لبحث فرص شراكة جديدة وتطوير مشاريع مشتركة بين الجزائر والصين في ميادين عدة.

وتتواصل أشغال هذا المنتدى في شكل ورشات ينشطها أعضاء الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الذي يواصل زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الصين بدعوة كريمة من نظيره الصيني شي جينبينغ.