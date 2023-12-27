هذا ما حدث عندما عرضت الجزائر مساعداتها لضحايا زلزال المغرب (فيديو)

عطاف يكشف لأول مرة..

أبدى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تأسفه لعدم قبول المغرب بما وصفه يد الجزائر الممدودة إليها. بعد وقع كارثة زلزال الحوز التي ألّمت بالمملكة في سبتمبر الماضي.

جاء هذا في حديث أدلى به عطاف لبودكاست “ذوو الشأن”، الذي تبثه منصة “أثير” التابع لشبكة الجزيرة القطرية. لدى إجابته على سؤال طرحته مقدّمة البودكاست خديجة بن قنة حول العلاقات الجزائرية المغربية.

وقال عطاف في معرض الإجابة:”بعد المأساة التي أصابت الإخوة في المغرب جراء الزلزال، كنّا من الأوائل الذين بادروا بتقديم المساعدات، وللأسف لم تقبل المغرب هذه اليد الممدودة من الجزائر”.

وتابع الوزير يقول:”كلّفت بمهاتفة زميلي ناصر بوريطة (وزير الخارجية المغربي)، ولأول مرة أكشف عن هذا، من أجل تقديم التعازي وعرض المساعدة، لكنه لم يردّ على المكالمة”.

وأضاف عطاف لدى سؤاله عن قراءته لهذا التصرّف:”هذا يبيّن أن الإرادة وحسن النية السياسية لم تكن موجودة لدى السلطات المغربية”.

وفي 12 سبتمبر الماضي، أبلغ مسؤول في الخارجية المغربية القنصل الجزائري بأن “المملكة ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المُقترحة من قبل الجزائر”.

وقد وقع هذا، حسب ما ذكره بيان أصدرته الخارجية الجزائرية، ساعات بعد إعلان الجزائر عن تجهيز 3 طائرات محمّلة بالمساعدات. للمساهمة في جهود الإغاثة بالمناطق المنكوبة.

وقبل ذلك، كانت الجزائر قد أعلنت فتح مجالها الجوي أمام طائرات نقل المساعدات والجرحى إثر زلزال المغرب. وذلك لأول مرة منذ إغلاقه عام 2021، بعد قطع العلاقات بين البلدين.