-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما حدث في غرفة ملابس المنتخب المغربي بعد الإقصاء من “الكان”

عمر سلامي
  • 3904
  • 0
هذا ما حدث في غرفة ملابس المنتخب المغربي بعد الإقصاء من “الكان”
ح.م
لاعبو المنتخب المغربي

سادت أجواء جنائزية في غرف ملابس المنتخب المغربي عقب الإقصاء منكأس أمم إفريقيا على يد جنوب إفريقيا، في ثمن النهائي.

وحسب موقع “وين وين” القطري فإن لاعبي المنتخب المغربي لم يتحكموا في أنفسهم بعد الإقصاء أمام جنوب أفريقيا، وذرفوا دموع الهزيمة والإقصاء، خاصة وأنهم لم يتوقعوا هذا السيناريو.

وفي ظل الأجواء الجنائزية التي سادت بغرف الملابس لفترة طويلة، طالب المدرب الركراكي الجميع بانتظاره بعد المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة، وذلك بعدما تم إخباره بالحالة النفسية لعدد من اللاعبين.

وأضاف موقع “وين وين أن الركراكي جمع لاعبيه بغرفة الملابس وتحدث معهم لحوالي نصف ساعة، حيث أكد لهم أنه هو من يتحمل مسؤولية الهزيمة والإقصاء .

وحرص الركراكي على الاجتماع بلاعبيه بعد الاستحمام لتناول وجبة جماعية في محاولة منه لإخراجهم من الأجواء الجنائزية.

مقالات ذات صلة
وأخيرا.. حليلوزيتش يعلق على إمكانية تدريب “الخضر”

وأخيرا.. حليلوزيتش يعلق على إمكانية تدريب “الخضر”

ستّة انتصارات متتالية لـ “سوسطارة”

ستّة انتصارات متتالية لـ “سوسطارة”

الوزير حمّاد يلتزم بِدعم نائب بطل إفريقيا لِكرة اليد

الوزير حمّاد يلتزم بِدعم نائب بطل إفريقيا لِكرة اليد

لاعب دولي جزائري ينتقل إلى البطولة الرّوسية

لاعب دولي جزائري ينتقل إلى البطولة الرّوسية

“امنحونا الإمكانيات للتألق في المونديال”

“امنحونا الإمكانيات للتألق في المونديال”

جدول مقابلات “الكان”.. من ربع النّهائي إلى المحطّة الختامية

جدول مقابلات “الكان”.. من ربع النّهائي إلى المحطّة الختامية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد