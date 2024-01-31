هذا ما حدث في غرفة ملابس المنتخب المغربي بعد الإقصاء من “الكان”

سادت أجواء جنائزية في غرف ملابس المنتخب المغربي عقب الإقصاء منكأس أمم إفريقيا على يد جنوب إفريقيا، في ثمن النهائي.

وحسب موقع “وين وين” القطري فإن لاعبي المنتخب المغربي لم يتحكموا في أنفسهم بعد الإقصاء أمام جنوب أفريقيا، وذرفوا دموع الهزيمة والإقصاء، خاصة وأنهم لم يتوقعوا هذا السيناريو.

وفي ظل الأجواء الجنائزية التي سادت بغرف الملابس لفترة طويلة، طالب المدرب الركراكي الجميع بانتظاره بعد المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة، وذلك بعدما تم إخباره بالحالة النفسية لعدد من اللاعبين.

وأضاف موقع “وين وين أن الركراكي جمع لاعبيه بغرفة الملابس وتحدث معهم لحوالي نصف ساعة، حيث أكد لهم أنه هو من يتحمل مسؤولية الهزيمة والإقصاء .

وحرص الركراكي على الاجتماع بلاعبيه بعد الاستحمام لتناول وجبة جماعية في محاولة منه لإخراجهم من الأجواء الجنائزية.