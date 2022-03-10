هذا ما قالته نائب وزير الخارجية الأمريكي بعد لقائها الرئيس تبون

أكدت نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إن الولايات المتحدة والجزائر تتفقان على أن الأمن والاستقرار الإقليمي هو المفتاح لمستقبل سلمي ومزدهر.

وقالت شيرمان، عقب لقائها مع الرئيس عبد المجيد تبون، أنها تحادثت معه حول الأزمة الأوكرانية وبعض القضايا الإقليمية المهمة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والجزائر تتفقان على أن الاستقرار الإقليمي هو المفتاح لمستقبل سلمي ومزدهر لمنطقة الساحل بأسرها.

وأضافت إن علاقة الولايات المتحدة بالجزائر واسعة وعميقة، ونتطلع إلى مواصلة تعميق تعاوننا في خلق مناصب عمل والتنمية الاقتصادية والطاقة النظيفة والأمن ومجالات أخرى.

كما قالت شيرمان أنها أطلعت مع الرئيس تبون على خططه لخلق المزيد من فرص العمل وتنويع الاقتصاد الجزائري في قطاعات إستراتيجية، بما في ذلك الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة.

وأضافت شيرمان في كلمتها أنه بإمكان الشركات الأمريكية أن تعمل بشكل وثيق مع الجزائر، في عدة مجالات، مشيرة إلى أنه في الأسبوع الماضي فقط، قام وفد من الشركات الأمريكية الصغيرة في مجال طاقة الرياح ومعالجة مياه الصرف الصحي وخدمات النفط بزيارة الجزائر.

وتابعت نائب وزير الخارجية الأمريكي قائلة ” تريد كل من الولايات المتحدة والجزائر زيادة التعاون التجاري والاقتصادي مع بعضهما البعض. يسعدنا ويشرفنا أن الرئيس تبون ينوي زيارة جناح الولايات المتحدة خلال معرض الجزائر الدولي في جوان، حيث ستكون الولايات المتحدة ضيف الشرف”.

الرئيس تبون يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، نائب وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان.

وحضر اللقاء وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية، وزير الخارجية رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.