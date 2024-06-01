هذا ما قاله آيت نوري عن وجهته المقبلة

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري عن مستقبله الرياضي الاحترافي، خاصّة وأنه مطلوب بِحدّة في سوق الانتقالات الصيفية 2024.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026، مع إمكانية التمديد حتى الـ 30 من جوان 2027.

وفي مقابلة صحفية مع جريدة “لو باريزيان” الفرنسية نشرت تفاصيلها، السبت. وفي سؤال عن وجهته القادمة، قال الظهير الأيسر لـ “مُحاربي الصّحراء”: “أنا شخص مُتحفّظ وأُفضّل البقاء مُتواضعا. سنرى ما يُخبّئه المستقبل لي. هذا الموسم، حاولت تقديم أفضل أداء ممكن مع ولفرهامبتون، النادي الذي أحبه، وله مشجّعون رائعون”.

ووفقا للمصدر، فإن عدّة أندية أوروبية عملاقة ومُتخمة مادّيا، تتنافس لِانتداب آيت نوري، وذكرت – مثالا – فريقَي مانشستر سيتي بطل إنجلترا، وباريس سان جيرمان صاحب لقب بطولة فرنسا وكأس هذا البلد.

هذا وكان ريان آيت نوري قد عاد، السبت، إلى الجزائر. تأهّبا للمشاركة مع المنتخب الوطني في مواجهتَي غينيا كوناكري وأوغندا، في الـ 6 والـ 10 من جوان الحالي، لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.