-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 29 ولاية
رياضة

هذا ما قاله المدرب بن شيخة بعد التتويج بكأس الكاف

عمر سلامي
  • 236
  • 0
هذا ما قاله المدرب بن شيخة بعد التتويج بكأس الكاف
أرشيف
عبد الحق بن شيخة

عبّر مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة عن سعادته الكبيرة، بعد قيادته الفريق لأول تتويج قاري في تاريخه.

وقال بن شيخة، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “أنا اليوم أسعد رجل في العالم “.

وأضاف: “الحمد لله الذي سخرنا لكتابة تاريخ فريق كبير، الفضل يعود أيضا للجمهور الذي وقف معنا رغم تأخرنا في النتيجة منذ بداية المباراة، نحن سعداء لأجل الأنصار ولكل الشعب الجزائري الذي ساندنا اليوم، شرفنا بلادنا وكل الجماهير “.

وأكد بن شيخة، بأن تشكيلته بدأت اللقاء بشكل سيئ بسبب الضغط ونقص خبرة اللاعبين، مما اضطره إلى تغيير الرسم التكتيكي وإعادة تنظيم خط الوسط بإجراء بعض التبديلات من أجل التعامل مع طريقة لعب المنافس.

وثمن مدرب الاتحاد الانجاز المحقق، حيث قال: “اتحاد العاصمة بتتويجه بكأس الكاف يكون قد اجتاز مرحلة مهمة، خاصة وأن عددا من اللاعبين الكبار مروا على هذا الفريق دون أن ينجحوا في تحقيق اللقب الإفريقي”.

مقالات ذات صلة
عداءة كينية تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر

عداءة كينية تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر

“حان الوقت للتتويج بهذا اللقب وتحقيق حلم راود كثيراً جماهير الاتحاد”

“حان الوقت للتتويج بهذا اللقب وتحقيق حلم راود كثيراً جماهير الاتحاد”

إدارة “البي آس جي” تُعلن عن هذا القرار بِشأن ميسي

إدارة “البي آس جي” تُعلن عن هذا القرار بِشأن ميسي

مدرب باريس سان جيرمان يعلن رسميا رحيل ميسي (فيديو)

مدرب باريس سان جيرمان يعلن رسميا رحيل ميسي (فيديو)

الفيفا تعلّق على انضمام عوار إلى “الخضر”

الفيفا تعلّق على انضمام عوار إلى “الخضر”

تزامنا مع الإعلان عن قائمة “الخضر”.. بلايلي يظهر ويستعرض مهاراته (فيديو)

تزامنا مع الإعلان عن قائمة “الخضر”.. بلايلي يظهر ويستعرض مهاراته (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد