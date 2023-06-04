هذا ما قاله المدرب بن شيخة بعد التتويج بكأس الكاف

عبّر مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة عن سعادته الكبيرة، بعد قيادته الفريق لأول تتويج قاري في تاريخه.

وقال بن شيخة، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “أنا اليوم أسعد رجل في العالم “.

وأضاف: “الحمد لله الذي سخرنا لكتابة تاريخ فريق كبير، الفضل يعود أيضا للجمهور الذي وقف معنا رغم تأخرنا في النتيجة منذ بداية المباراة، نحن سعداء لأجل الأنصار ولكل الشعب الجزائري الذي ساندنا اليوم، شرفنا بلادنا وكل الجماهير “.

وأكد بن شيخة، بأن تشكيلته بدأت اللقاء بشكل سيئ بسبب الضغط ونقص خبرة اللاعبين، مما اضطره إلى تغيير الرسم التكتيكي وإعادة تنظيم خط الوسط بإجراء بعض التبديلات من أجل التعامل مع طريقة لعب المنافس.

وثمن مدرب الاتحاد الانجاز المحقق، حيث قال: “اتحاد العاصمة بتتويجه بكأس الكاف يكون قد اجتاز مرحلة مهمة، خاصة وأن عددا من اللاعبين الكبار مروا على هذا الفريق دون أن ينجحوا في تحقيق اللقب الإفريقي”.