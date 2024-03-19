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رياضة

هذا ما قاله براهيمي عن عودته إلى المنتخب الجزائري

عمر سلامي
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هذا ما قاله براهيمي عن عودته إلى المنتخب الجزائري
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ياسين براهيمي

عبّر الدولي الجزائري ياسين براهيمي عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى صفوف المنتخب الجزائري، بعد غياب دام لأكثر من سنتين.

الحمد لله، أنا سعيد جدا بالعودة إلى المنتخب الوطني، وسيكون التربص ناجحا إن شاء الله”.

وأضاف ياسين براهيمي، في تصريح له عقب وصوله إلى الجزائر، للالتحاق بتربص “الخضر”: ” المدرب بيتكوفيتش أعرفه بالاسم فقط، وهذه فرصة للالتقاء به”.

وعن أهدافه مع المنتخب، قال براهيمي: “طبعا هدفنا الفوز بأكبر عدد من المباريات”.

وعرفت أول قائمة لـ”الخضر” في عهد المدرب الجديد بيتكوفيتش، عودة ياسين براهيمي إلى المنتخب، فيما غابت عدة أسماء على غرار محرز وسليماني وبلايلي.

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