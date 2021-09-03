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رياضة

هذا ما قاله بلماضي عن زروقي وبونجاح وبن رحمة

سليم.ع
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هذا ما قاله بلماضي عن زروقي وبونجاح وبن رحمة

تطرق الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي تلت مباراة جيبوتي، إلى مردود عدد من لاعبيه، وفي مقدمتهم لاعب الوسط رامز زروقي.

وأشاد بلماضي بالأداء المقدم من طرف زروقي حيث قال: “تم انتقاد زروقي في بدابته مع المنتخب، وببساطة هو معنا لأنه يملك الإمكانيات والجودة المطلوبة للعب في المنتخب”.

وأضاف بلماضي متحدثا عن زروقي: “هو لاعب ذكي من الناحية التكتيكية، يحسن التمركز جيدا بين الخطوط، وسيتطور أكثر معنا مع مرور الوقت، لأنه لم يلعب سوى مباريات قليلة”.

وفي رده على سؤال حول مردود المهاجم بغداد بونجاح في مباراة جيبوتي، قال الناخب الوطني: “بونجاح قدم أداء جيدا”.

وحول تواجد عدة أسماء ثقيلة في الخط الأمامي لـ”الخضر”، وإحتدام المنافسة على المناصب،خاصة في ظل تألق بن رحمة مع ناديه ويست هام، أكد بلماضي أن التألق مع النادي يجب أن يتأكد بالتألق مع المنتخب للظفر بالمكانة الأساسية.

وتابع بلماضي، متحدثا عن بن رحمة: “بن رحمة يملك إمكانيات كبيرة، وسيستفيد من فرص أكبر مستقبلا، أنا أنتظر منه بعض الأمور، كما أنني على يقين بأنه سيقوم معنا بالوثبة المنتظرة منه”.

كما أشاد بلماضي، بالدور الذي يلعبه محرز كقائد للفريق، واعتبر سليماني مثالا يقتدى به من طرف لاعبي البطولة المحلية.

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