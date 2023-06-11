هذا ما قاله بلماضي عن مبولحي وبلايلي وعوار

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أن الحارس وهاب مبولحي له مكانة كبيرة، وليس من السهل الاستغناء عنه، كما تحدث عن بلايلي والوافد الجديد حسام عوار.

وأضاف بلماضي في ندوة صحفية عقدها صبيحة الأحد، بالمركز التقني بسيدي موس، عشية انطلاق تربص “الخضر”: ” مبولحي كان حارس مرمى المنتخب في العقد الماضي، لذا فهو يحتل مكانة كبيرة و ليس من السهل أبدا الاستغناء عنه”.

وتابع: “أعلم أن مبولحي لا يزال يريد اللعب، وهو لم يقرر نهاية مسيرته سواء مع الأندية أو مع المنتخب الوطني، وهذا طبعا من حقه، بعد ذلك سواء استدعيته لكي يلعب أم لا، فهذا شيء آخر”.

أما عن يوسف بلايلي الغائب بدوره عن قائمة تربص شهر جوان، فقال بلماضي: “غياب بلايلي واضح فهو بدون فريق وبدون منافسة..بلايلي يقدم ما عليه في المباريات ويصنع الفارق مهما كانت الظروف”.

وبالنسبة لحسام عوار، قال بلماضي: ” عوار لديه نقص واضح في وقت اللعب، لكنني اعتقدت أنه سيكون من المهم إحضاره الآن لتوفير الوقت لكي يتكيف بشكل أسرع معنا”.

وتابع: “سعيد بخطوة عوار في تغيير الدوري والانتقال إلى ناد آخر، لا أنتظر منه الكثير حاليا، لكن أنا متأكد من أننا سنرى عوار الفعلي بمستواه الممتاز في أكتوبر أو نوفمبر”.

بلماضي: “برنامج المباريات القادمة معقد وليس لدي معلومات حول مستقبل محرز”

وقال الناخب الوطني جمال بلماضي،خلال الندوة الصحفية، أن برنامج المباريات المقبلة معقد، خاصة وأن الفترة الزمنية بين مبارتي أوغندا وتونس لا تتعدى اليومين.

وأكد أنه سيضطر للعب بتشكيلتين مختلفتين، بالنظر إلى قصر الفترة الزمنية بين المبارتين.

أما عن لعب مباراة أوغندا في ملعب جابوما، فقال الناخب الوطني: ” اختيار أوغندا اللعب في جابوما فاجأني، فالقارة تحتوي على العديد من الملاعب، وفي النهاية هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا”.

وفي رده على سؤال يتعلق بمستقبل محرز مع ناديه مانشستر سيتي، ردّ بلماضي: “ليس لدي معلومات عن مستقبل محرز، إنه جيد في السيتي حتى لو كنا نرغب جميعا في رؤيته يلعب في كل مرة”.

وتطرق بلماضي إلى إصابة بن ناصر، وإمكانية غيابه عن “كان” كوت ديفوار: “لا نستطيع التكهن حول إصابة بن ناصر، ولا يمكننا أن نعرف بالضبط مدى غيابه، من الواضح أنني أرغب في مشاركة بن ناصر في كأس إفريقيا المقبلة”.

بلماضي يهنئ محرز وبن رحمة واتحاد العاصمة

وهنأ الناخب الوطني جمال بلماضي، رياض محرز، وسعيد بن رحمة عقب التتويج الأوروبي، كما هنأ اتحاد العاصمة على التتويج بكأس الكاف.

وقال الناخب الوطني جمال بلماضي في بداية الندوة الصحفية عقدها صبيحة الأحد، بالمركز التقني بسيدي موسى، قبل انطلاق تربص “الخضر”: “مبروك لرياض محرز على تحقيق لقب دوري الأبطال.. حتى لو شعرنا بخيبة أمل لأنه لم يخوض النهائي لكنه لا يزال يساهم كثيرًا بكونه الهداف الثالث لنادي مانشستر سيتي”.

وأضاف: “مبروك لسعيد بن رحمة الذي ترك بصمته وسجل في النهائي الأوروبي، الأمر يعني الكثير لنا بعد تحقيقهما للقبين أوروبيين، هذه الرغبة في الفوز بالبطولات هي ما يدفعنا لتحقيق الأفضل في المنتخب الوطني”.

كما هنأ بلماضي فريق اتحاد العاصمة بعد تتويجه بكأس الكاف: “نهنئ اتحاد العاصمة بعد فوزه بكأس الكونفيدرالية، الجزائر بأكملها كانت تشجعهم وآمل أن تكون هناك المزيد من التتويجات في المستقبل القريب”.