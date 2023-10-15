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رياضة

هذا ما قاله بلماضي عن مواجهة المنتخب المصري

عمر سلامي
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هذا ما قاله بلماضي عن مواجهة المنتخب المصري
أرشيف
جمال بلماضي

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، إن المباراة الودية أمام  مصر ستكون مفيدة للمنتخبين، وتوقع أن تشهد ندية كبيرة.

وأضاف بلماضي في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت” المصرية، على هامش آخر حصة تدريبية لـ”الخضر” قبل مواجهة مصر: “لم نلعب منذ مدة أمام المنتخب المصري، وهي مباراة داربي، وإن شاء الله تكون جميلة وفي مستوى التطلعات”.

وتابع الناخب الوطني: “نحتاج مباريات مثل مباراة مصر، لأنها قوية وتتسم بالندية.. في آخر كأس إفريقيا لم نكن في المستوى، ونستعد للكان المقبلة بهدف تقديم مستوى أفضل”.

أما عن الفوز المحقق في التربص السابق أمام السنغال، فقال بلماضي: “كانت مباراة ودية بين بطلي إفريقيا في نسختين متتاليتين، وكانت ثأرية بالنسبة لهم، ولقد تمكنا من الفوز”.

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