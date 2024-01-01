هذا ما قاله بلماضي قبل التنقل إلى طوغو

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، صبيحة الاثنين، أن هناك لاعب من قائمة الـ26، سيغادر المنتخب، لتصبح القائمة بـ25 لاعبا.

وقال بلماضي في تصريحات له من مطار هواري بومدين، قبل تنقل المنتخب الوطني إلى طوغو: “سيتم الإعلان عن اسم اللاعب الذي سيغادر المنتخب في بيان خلال الساعات القادمة”.

من جهة أخرى، أكد بلماضي، أن التحضيرات لكأس أمم إفريقيا، انطلقت يوم 20 ديسمبر، ببعض اللاعبين قبل اكتمال التعداد.

ويجري المنتخب الوطني تربصا تحضيريا بعاصمة طوغو لومي، بداية من الاثنين وإلى غاية العاشر من جانفي الجاري، قبل التنقل إلى بواكي الإيفوارية تحسبا لخوض غمار كأس أمم إفريقيا.