هذا ما قاله بن سبعيني عن انتقاله إلى بوروسيا دورتموند
أكد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، أنه اختار الانتقال إلى بوروسيا دورتموند عن قناعة ودون تردد.
وقال بن سبعيني، في تصريحات له نشرها الحساب الرسمي للفريق الألماني على “انستغرام”: ” بوروسيا دورتموند من بين أحسن الفرق في ألمانيا وفي العالم ككل، وأنا سعيد بالتوقيع لهذا النادي الكبير”.
وأضاف بن سبعيني: “لقد تحدثت مع المدرب، ومع المدير الرياضي، وأعجبت بالمشروع الرياضي للفريق، واتخذت قراري عن قناعة ودون تردد “.
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وتابع الدولي الجزائر: “أحب الفوز دائما، وأبذل كل مجهوداتي من أجل ذلك، أحيانا أكون سريع الغضب، لكن سأعمل على تصحيح هذه النقطة السلبية”.