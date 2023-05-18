هذا ما قاله بن شيخة بعد التأهل إلى نهائي كأس “الكاف”

أعرب مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، عن سعادته بالفوز على أسيك ميموزا بثنائية نظيفة، والتأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال بن شيخة بعد المباراة: “سعيد جدا بالأداء المقدم من طرف اللاعبين، لقد قدموا مباراة كبيرة، وحافظوا على تركيزهم طيلة المباراة”.

وأضاف مدرب اتحاد العاصمة: ” علينا أن نواصل العمل بجد، وإن شاء الله سنفوز بالكأس، لكن الآن يجب أن نضع أرجلنا على الأرض”.

وتابع: “أشكر الأنصار الذين حضروا بقوة، وقدموا الدعم اللازم للفريق، لقد عملنا بجد حتى لا نخيبهم، ولابد أن نبقى مركزين لأن النهائي سيكون صعبا”.

ويواجه اتحاد العاصمة، فريق يانغ أفريكانز التنزاني، في النهائي، ستلعب مباراة الذهاب بتنزانيا في 28 ماي، فيما تجرى مباراة الإياب في الجزائر يوم 3 ماي المقبل.