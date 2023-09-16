هذا ما قاله بن شيخة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

عبّر مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري.

وقال بن شيخة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: “لعبنا مباراة كبيرة على المستوى التكتيكي، كما لعبنا بشكل منظم للحد من خطورة الأهلي.

وأضاف مدرب الاتحاد: ” رغم الضغط المستمر من الأهلي، نجحنا في فرض أسلوبنا في أغلب فترات المباراة، وحاولنا الاعتماد على الهجمات المعاكسة، وبالفعل شكلنا خطورة على مرمى الأهلي “.

وتابع بن شيخة: “تعاملنا مع المباراة بواقعية، ونستحق الفوز والتتويج بكأس السوبر الإفريقي”.

وتوّج اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي عقب فوزه على الأهلي المصري بهدف دون رد من توقيع القائد بلعيد في د43 من ضربة جزاء.