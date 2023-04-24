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رياضة

هذا ما قاله بن شيخة بعد الفوز على الجيش الملكي المغربي

عمر سلامي
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هذا ما قاله بن شيخة بعد الفوز على الجيش الملكي المغربي
ح.م
عبد الحق بن شيخة

أكد مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة أمام الجيش الملكي، وتوقع صعوبة المأمورية في لقاء الإياب بالمغرب.

وقال بن شيخة، في تصريحات له بعد المباراة: “حضرنا جيدا للقاء، كما أننا  لم نترك مساحات للمنافس، وصعبنا مهمته في إخراج الكرة والانطلاق في الهجمات”.

وأضاف مدرب الاتحاد: “اللاعبون قدموا مباراة جيدة، وكانت الروح الرياضية حاضرة “.

وتابع بن شيخة: “مباراة الإياب في المغرب ستكون صعبة جدا، وسنحضر له حسب نقاط قوة وضعف المنافس، وسنعمل على تحضير التشكيلة جيدا حتى تكون على أتم الجاهزية”.

وفاز اتحاد العاصمة على الجيش الملكي المغربي بثنائية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي كأس الكاف، وستقام مباراة الإياب الأحد المقبل، بداية من الثامنة ليلا.

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