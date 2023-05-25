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رياضة

هذا ما قاله بن شيخة قبل التنقل لخوض ذهاب نهائي كأس الكاف

عمر سلامي
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هذا ما قاله بن شيخة قبل التنقل لخوض ذهاب نهائي كأس الكاف
أرشيف
عبد الحق بن شيخة

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، جاهزية الفريق لرفع التحدي والتتويج بكأس الكاف،مضيفا أنه لا مجال للحديث عن الحظ عند بلوغ النهائي.

وأضاف بن شيخة في تصريحات له، من مطار هواري بومدين، قبل تنقل الفريق إلى دار السلام يتنزانيا، تحسبا لمواجهة يونغ أفريكانز، في ذهاب نهائي كأس الكاف: ” المواجهات أمام الجيش وميموزا، أصبحت من الماضي، ولا يهمنا سوى الكأس”.

وتابع مدرب الاتحاد: ” أنا مرآة للاعبين، وأنا من يبث القلق أو الارتياح في نفسيتهم، ولهذا تجدني أسعى جاهدا للتركيز على هدف واحد وهو التتويج”.

وقال بن شيخة: ” لدينا معلومات عن المنافس، وهم بدورهم لديهم معلومات عنا، والمعلومة أصبحت مفتاح المباراة، لكن حقيقة الميدان هي الأهم”.

وأكد مدرب الاتحاد، أن الفريق في مهمة وطنية، ومهما كانت نتيجة مباراة الذهاب، هناك مباراة أخرى بالجزائر.

وشدّ اتحاد العاصمة الرحال صبيحة الخميس، إلى دار السلام تحسبا لخوض ذهاب نهائي كأس الكاف، المرتقب الأحد المقبل، أمام يونغ أفريكانز التنزاني.

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