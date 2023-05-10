هذا ما قاله بن شيخة قبل مواجهة أسيك ميموزا

أكد مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، أن فريقه تنقل إلى كوت ديفوار لتحقيق نتيجة إيجابية، ترفع من حظوظه في التأهل قبل مباراة الإياب بالجزائر.

وقال بن شيخة في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة ميموزا: ” نعرف فريق ميموزا وطريقة لعبه، هو فريق لديه إمكانيات كبيرة وهجوم قوي”.

وأضاف: “ليس لدينا معلومات كبيرة عن المنافس، وقد عايناه من خلال مباراة واحدة، وهي مباراته الأخيرة أمام لاتحاد المنستيري”.

وتابع بن شيخة: “التأهل يلعب في مبارتين، ولدينا مجموعة جيدة، وسنعمل على تحقيق الفوز، والجميع في الفريق يريد تحقيق ذلك”.

ويواجه اتحاد العاصمة، مضيفه أسيك ميموزار، أمسية الأربعاء بداية من الساعة الخامسة، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكاف.