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رياضة

هذا ما قاله بوزيدي بعد تعيينه مدربا لشبيبة القبائل

عمر سلامي
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هذا ما قاله بوزيدي بعد تعيينه مدربا لشبيبة القبائل
ح.م
يوسف بوزيدي

أكد مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي، أن مهمة إنقاذ الفريق من السقوط، هي مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.

وقال بوزيدي في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي: “أتشرف بالعودة إلى شبيبة القبائل، وأشكر الإدارة التي وضعت ثقتها في شخصي”.

وأضاف: “نحن هنا من أجل رفع التحدي، لدينا مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، في حال وضع الجميع في الفريق اليد في اليد من أجل إنقاذ الفريق”.

وتابع مدرب الشبيبة: “لدينا كل الإمكانيات من أجل تحقيق الهدف، وسنعمل كثيرا على الجانب المعنوي للاعبين”.

وختم المدرب بوزيدي: “يجب أن نضع في أذهاننا بأنه ينتظرنا 11 نهائيا، وعلينا تجنب الهزيمة قدر المستطاع.. لدي علاقة جيدة مع أنصار شبيبة القبائل، ونعول على دعمهم الكبير من أجل إنقاذ الفريق”.

وعيّنت إدارة شبيبة القبائل المدرب يوسف بوزيدي ومساعدة محمد لاسات على رأس العارضة الفنية للفريق، لتحقيق مهمة البقاء في الرابطة المحترفة الأولى.

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