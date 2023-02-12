هذا ما قاله جمال الشريف عن الحكم مصطفى غربال

أدى اللقاء الترتيبي للموندياليتو في المستوى

شهدت مواجهة الأهلي المصري ونظيره فلامنغو البرازيلي، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية، العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي خسرها بطل أفريقيا الأهلي المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وبعد دقائق قليلة من انطلاق اللقاء ومراجعة لتقنية الفار، احتسب الدولي الجزائري مصطفى غربال ضربة جزاء لصالح الفريق البرازيلي، بعد سقوط الظهير الأيمن فاريلا، إثر التحام مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي.

وحول هذه اللقطة، قال جمال الشريف، الخبير التحكيمي الخاص بـ”العربي الجديد”، إن الركلة كانت واضحة بعد تدخل التونسي علي معلول.

وأضاف الحكم المونديالي: “عملية زحلقة من لاعب الأهلي حيث مد ساقه اليمنى للوصول إلى الكرة، لكن لاعب فلامنغو سبقه، ليقوم معلول بعرقلة اللاعب ويتابع عملية الزحلقة لتكون هناك عرقلة إضافية، باستخدام الساق والركبة اليسرى، أدت إلى سقوط اللاعب داخل منطقة الجزاء”.

وأردف “قرار الحكم الأول باستمرار اللعب كان خاطئا. لكن بعد العودة لتقنية الفار والاطلاع على التفاصيل، استطاع أن يتخذ قرارا صحيحا باحتساب ركلة جزاء لمصلحة الفريق البرازيلي”.

وعن ضربة جزاء التي احتسبت لصالح فلامنغو في الدقيقة الـ68، ولكن الحكم ألغاها بعد الرجوع لتقنية الفيديو، قال الشريف “لا وجود لعرقلة داخل منطقة الجزاء، فعندما سقط لاعب الأهلي لم يعرقل مهاجم فلامنغو. قرار العودة وعدم احتساب ركلة جزاء كان صحيحاً”.

كما احتسب الحكم ضربة جزاء أخرى لفلامنغو سجل منها باربوسا الهدف الثالث للفريق البرازيلي، بعد لمسة يد على محمد هاني مدافع الأهلي، وعنها قال الشريف “وضع يد مدافع الأهلي كانت مرفوعة للأعلى فوق الكتف، جعلت الجسم أكبر بشكل غير طبيعي وشكلت حاجزا منع الكرة من المرور. ركلة جزاء صحيح لمصلحة فلامنغو”.

وفي نفس السياق قال حكم دولي سابق أن الحكم مصطفى غربال يعتبر حاليا الأول في افريقيا ومن بين أحسن الحكام في العالم ولم يرتكب أي أخطاء في اللقاء الترتيبي للمونديال المصغر وهذا بشهادة الجميع،خاصة أنه عاد في كل اللقطات الشائكة إلى تقنية الفار،وهو يسير بخطى ثابتة للتواجد في كل المنافسات والاستحقاقات القادمة.