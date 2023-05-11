هذا ما قاله دراجي بعد إقصاء المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة

قال المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، بعد إقصاء منتخب أقل من 17 سنة، وتضييعه تأشيرة المونديال، أن الكرة الجزائرية نزلت في ظرف سنة ونصف إلى الحضيض.

وقال حفيظ دراجي على حسابه الخاص على تويتر: “لا أعتقد أن الكرة الجزائرية نزلت في ظرف سنة ونصف لمثل هذا الحضيض عبر التاريخ ، ما يقتضي ثورة رياضية شاملة في كل الرياضات وعلى جميع المستويات”.

وعدّد دراجي الإخفاقات المتتالية، بداية من الخروج المبكر للمنتخب الأول من كان الكاميرون، وعدم التأهل إلى مونديال قطر، إلى جانب الفشل في الفوز بنهائي “الشان” بالجزائر.

هذا بالإضافة إلى إخفاق منتخب أقل من 23 سنة في التأهل للكان وللألعاب الأولمبية القادمة، وإقصاء منتخب أقل من 20 سنة من التأهل إلى “الكان”.

ويضاف إلى هذه الإخفاقات خروج منتخب أقل من 18 سنة في الدور الأول من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وخروج منتخب أقل من 17 سنة في ربع نهائي كأس أفريقيا وتضييعه ورقة التأهل إلى المونديال في عقر الديار.

وحمّل دراجي مسؤولية الإخفاقات المتتالية إلى “من تدخل في انتخابات الاتحاد الجزائري الأخيرة لفرض مرشحه دون أدنى اعتبار لوضع الكرة الجزائرية وحاجتها للتغيير”.