هذا ما قاله سليماني بعد تسجيل أول أهدافه مع أندرلخت

عبّر الدولي الجزائري إسلام سليماني، عن فرحته الكبيرة، بعد تسجيله أول أهدافه مع ناديه الجديد أندرلخت البلجيكي.

ونشر نادي أندرلخت على حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تصريحا لسليماني، قال فيه: ” مرحبا بجماهيرنا، سعيد جدا بالفوز، وبالنقاط الثلاث، وبأول أهدافي مع الفريق، كنتم رائعين”.

وافتتح المهاجم إسلام سليماني، الأحد، عداده التهديفي مع ناديه الجديد، أندرلخت، حيث سجل الهدف الثاني في مباراة ناديه أمام الضيف نادي سانت ترويدن.

وسجل سليماني هدفه في د81 ، بعد أربع دقائق من دخوله بديلا، في المواجهة التي حسمها أندرلخت بثلاثية مقابل هدف واحد.