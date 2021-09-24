هذا ما قاله سليماني في المؤتمر الصحفي

نشّط اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، الجمعة، مؤتمرا صحفيا. رفقة التقني الهولندي بيتر بوس مدربه في فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

ويستعدّ المهاجم سليماني وفريقه ليون لِمواجهة الضيف نادي لوريون مساء هذا السبت، بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجديد.

وقال سليماني في هذا المؤتمر الصحفي الذي نقلت تفاصيله إدارة نادي ليون: “أشعر بِالارتياح من الناحية البدنية، وهو جانب هامّ في رياضة كرة القدم. مشاركتي مع المنتخب الوطني الجزائري أمام جيبوتي وبوركينا فاسو مطلع الشهر الحالي، أفادتني كثيرا. استلام دعوة الخضر وتلبيتها مُحفّز معنوي قوي”.

وأضاف قنّاص “محاربي الصحراء”: “أنا لا أهتمّ بِالأرقام وكم أُسجّل من هدف. ما أُركّز عليه هو مساعدة فريقي ليون في حصد الانتصارات. كما أتطلّع هذا الموسم إلى افتكاك لقب ما مع الأولمبيك. عموما أنا سعيد بِتمثيل ألوان نادي ليون”.

وأشار سليماني في الختام إلى أن أسلوب عمل المدرب بيتر بوس يُناسبه، وهو ما يُساعده على تفجير مواهبه.

بِدوره قال المدرب بيتر بوس: “سليماني يُجيد الاحتفاظ بِالكرة، وأيضا التسجيل بِالرّأس. هو لاعب ذكي. يحوز خبرة مُحترمة تُفيدنا كثيرا”.

وألمح مدرب ليون إلى أنه يُعوّل على إسلام سليماني، خاصّة في ظلّ غياب المهاجم موسى دمبيلي لِعدّة أسابيع، بِداعي الإصابة.