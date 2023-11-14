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رياضة

هذا ما قاله شعيبي على هامش التدريبات

الشروق الرياضي
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هذا ما قاله شعيبي على هامش التدريبات
ح.م

أدلى اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي بِتصريحات إعلامية، مساء الثلاثاء.

وكان متوسّط الميدان شعيبي حاضرا رفقة زملائه في المنتخب الوطني، استعدادا لِخوض التدريبات بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

ونورد لكم فيما يلي أبرز ما تطرّق إليه لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

سنخوض تصفيات كأس العالم 2026 بِهدف التأهّل للنّهائيات، لكن يجب عدم التسرّع فالمشوار طويل (عامَين)، وينبغي الاستعداد لِكلّ مباراة ومراعاة خصوصياتها.

بِشأن ضيق الحيّز الزّمني بين مقابلتَي الصّومال والموزمبيق (3 أيّام فقط)، فنحن لاعبون محترفون ومتعوّدون على مثل هذال النّوع من الرّزنامات.

خروج منتخب الوطني من الدور الأوّل لِكأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، ليس أمرا استثنائيا للبطل. فألمانيا مرّت بِالسّيناريو السّلبي ذاته بعد تتويجها بِكأس العالم 2014.

في كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار سنرمي بِثقلنا لِتقديم أفضل العروض، ومحو الصورة القاتمة السواد لِنسخة 2022.

أنا لاعب وسط ميدان، وأحيانا يُطلب منّي على مستوى الأندية المشاركة مع زملائي المهاجمين. لا مشكل لديّ، ومُستعدّ لِتنفيذ كلّ التعليمات التي يطلبها منّي النّاخب الوطني جمال بلماضي.

رياض محرز يستحقّ نيل جائزة أحسن لاعب إفريقي لِعام 2023، فهو أحد أساطير الكرة في القارّة السّمراء.

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