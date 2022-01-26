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رياضة

هذا ما قاله صلاح عن إقصاء “الخضر” من “الكان”

سليم.ع
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هذا ما قاله صلاح عن إقصاء “الخضر” من “الكان”

قال نجم المنتخب المصري محمد صلاح أن المنتخب الجزائري لم يكن في أحسن أحواله خلال كأس أمم إفريقيا.
وأضاف صلاح خلال الندوة الصحفية التي تسبق لقاء مصر أمام كوت ديفوار: ” الجميع يقول بأن الجزائر لم تكن في أحسن أحوالها، أنا لا أهاجم المنتخب الجزائري، لكنه لم يكن في أفضل فترة له خلال البطولة”.
وتابع صلاح: ” كوت ديفوار أدى مباراة كبيرة أمام الجزائر، تابعنا اللقاء، ولديهم لاعبون كبار يلعبون في أوروبا، ونجن مستعدون للمواجهة، ومتحمسون لتحقيق التأهل”.
ويواجه منتخب مصر نظيره الإيفواري أمسية الأربعاء، بداية من الساعة الخامسة، في ملعب جابوما في دوالا، لحساب ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.
سليم.ع

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