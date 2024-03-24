هذا ما قاله غويري عن المدرب بيتكوفيتش والأسماء الجديدة

تحدث مهاجم المنتخب الوطني أمين غويري عقب الفوز المحقق أمام بوليفيا، عن روح المجموعة التي كانت وراء العودة في النتيجة، كما تطرق إلى العمل الذي قام به اللاعبون مع المدرب الجديد بيتكوفيتش.

وقال أمين غويري في حوار لموقع الإتحاد الجزائري لكرة القدم: “رغم التأخر في النتيجة أمام بوليفيا، إلا أن روج المجموعة، كانت السبب في العودة بقوة والفوز في النهاية”.

وأبدى غويري سعادته بتسجيل أول أهدافه مع “الخضر”: “كنت أنتظر هذه اللحظة، وأنا سعيد جدا بتسجيل الهدف، خاصة أنه جاء في مباراة حققنا خلالها الفوز”.

وتطرق مهاجم “الخضر”، إلى عملية التغيير والتشبيب التي يشهدها المنتخب، بالتعاقد مع مدرب جديد، و استدعاء أسماء شابة جديدة، وقال في هذا السياق: ” بوجود أسماء شابة جديدة، تحت قيادة طاقم فني جديد، سنعمل سويا على تحقيق الأهداف المستقبلية، ومواجهة التحديات القادمة”.

وقال غويري عن المدرب الجديد: “المدرب لديه أفكار واضحة، وبدأنا في تطبيقها منذ الحصص التدريبية الأولى، وأطلب من الجماهير الاستمرار في دعمنا وأن يثقوا في الوجوه الجديدة والمدرب الجديد وسنسير في الطريق الصحيح إن شاء الله”.

وفي الأخير تحدث غويري عن أسباب مغادرته التربص، وقال: ” أشكر المدرب على تفهمه رغبتي في ضرورة مغادرة التربص، بسبب ظروف عائلية، وأتمنى الفوز لزملائي في المباراة المقبلة”.