هذا ما قاله غويري قبل انطلاق تربص “الخضر”

قال الوافد الجديد إلى المنتخب الوطني أمين غويري أنه متحمس جدا للانطلاق في مغامرته مع “الخضر”.

وأضاف غويري في تصريحات له عقب مباراة ناديه رين أمام باريس سان جيرمان: “فخور للغاية وسعيد جدا، أنا متحمس للانطلاق في المباريات مع المنتخب، والانطلاق في هذه المغامرة الجديدة، أمام الشعب الجزائري”.

وعن اتخاذه قرار اللعب للمنتخب الجزائري قال غويري: “كانت هناك اتصالات كثيرة، فكرت في الأمر على انفراد ومع عائلتي، وانتهى الأمر بقرار جميل، ونهاية إيجابية”.

🎙️🇩🇿 غويري: “أنا متحمس لخوض المباريات مع المنتخب الجزائري” pic.twitter.com/k3qJv98S3r — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 8, 2023

ويرى غويري أن المنافسة في المنتخب أمر جيد، مؤكدا جاهزيته: “المنافسة أمر جيد، والمدرب لديه قرارات وأنا جاهز في أي لحظة، وفي أي مركز يحتاجني فيه المدرب”.

وتوجه غويري بالشكر لأنصار المنتخب الوطني، حيث قال: “أشكر الجماهير الجزائرية لأننا نشعر فعلا بأنها تحب منتخب بلادها، وهي قريبة من اللاعبين”.