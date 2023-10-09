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رياضة

هذا ما قاله غويري قبل انطلاق تربص “الخضر”

عمر سلامي
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هذا ما قاله غويري قبل انطلاق تربص “الخضر”
ح.م
أمين غويري

قال الوافد الجديد إلى المنتخب الوطني أمين غويري أنه متحمس جدا للانطلاق في مغامرته مع “الخضر”.

وأضاف غويري في تصريحات له عقب مباراة ناديه رين أمام باريس سان جيرمان: “فخور للغاية وسعيد جدا، أنا متحمس للانطلاق في المباريات مع المنتخب، والانطلاق في هذه المغامرة الجديدة، أمام الشعب الجزائري”.

وعن اتخاذه قرار اللعب للمنتخب الجزائري قال غويري: “كانت هناك اتصالات كثيرة، فكرت في الأمر على انفراد ومع عائلتي، وانتهى الأمر بقرار جميل، ونهاية إيجابية”.

ويرى غويري أن المنافسة في المنتخب أمر جيد، مؤكدا جاهزيته: “المنافسة أمر جيد، والمدرب لديه قرارات وأنا جاهز في أي لحظة، وفي أي مركز يحتاجني فيه المدرب”.

وتوجه غويري بالشكر لأنصار المنتخب الوطني، حيث قال: “أشكر الجماهير الجزائرية لأننا نشعر فعلا بأنها تحب منتخب بلادها، وهي قريبة من اللاعبين”.

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