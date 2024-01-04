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رياضة

هذا ما قاله ماجر عن “كان” كوت ديفوار

عمر سلامي
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هذا ما قاله ماجر عن “كان” كوت ديفوار
أرشيف
رابح ماجر

أكد أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، أن مستوى كأس إفريقيا للأمم 2023 بكوت ديفوار، سيكون جيدا، في ظل مشاركة أقوى المنتخبات القارية.

وقال ماجر في حوار مع الموقع الرسمي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم: ” من الصعب جدا ترشيح منتخب معين للتألق في النهائيات، خاصة في ظل مشاركة كبار منتخبات “القارة السمراء”.

وأضاف المدرب السابق للمنتخب الوطني : “سيكون مستوى كأس إفريقيا للأمم 2023 من دون شك جيدا خاصة بعد ضمان مشاركة أقوى المنتخبات الإفريقية، وكل هذه المنتخبات التي ستكون حاضرة في النهائيات ستطمح للتألق خلال مبارياتها”.

وتابع: “ستستهدف بعض المنتخبات الذهاب بعيدا في المنافسة القارية، والبعض الآخر سيدخل المنافسة وكله رغبة في التتويج باللقب، وعليه ترشيح منتخب معين يبقى صعب جدا، في ظل مشاركة منتخبات كبيرة في هذه النهائيات، على غرار منتخب كوت ديفوار البلد المنظم، الجزائر، المغرب، السنغال ونيجيريا”.

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